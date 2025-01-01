Курс валют на 27 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 27 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 27 січня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 5 копійок і становить 41,92 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 41,92 (-5 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,91 (+24 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,42 (+5 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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