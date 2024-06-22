Як закінчиться війна в Україні: ЗМІ назвали чотири сценарії

Дональд Трампа.



Про чотири сценарії завершення війни пише



Сценарій перший: поразка



Такий сценарій є найгіршим і передбачає тривале ведення Росією війни та ухилення від переговорів. Там зазначається, що якщо Україна залишиться без підтримки США, вона може зазнати військової поразки.



“Поразка України матиме жахливі наслідки для світової безпеки. Мільйони українських біженців шукатимуть порятунку за кордоном, а тисячі залишених в Україні потраплять до російських в’язниць. НАТО втратить стратегічні позиції, а танки Кремля з’являться на кордонах Польщі”, – пишуть журналісти.



Сценарій другий: поганий мир



Він теж передбачає поразку України. Також можливе розділення українських територій.

“Жодної Нобелівської премії Трампу в цьому випадку”, — пише The Times.



Сценарій третій: припинення вогню



Якщо перемир’я стане частиною дієвого врегулювання війни й реального завершення конфлікту. Це дозволить Україні “вижити”. В адміністрації Трампа добре розуміють, що сама лише зупинка бойових дій лише “заморозить” війну і не розв’язує проблеми. Держсекретар США Марко Рубіо вже відкинув “замороження” війни.



Сценарій четвертий: мирні переговори



За такого сценарію США сприятимуть мирним переговорам України та РФ з позиції сили, це також передбачає гарантії безпеки для Києва. У такому випадку росіянам ще більше затягнуть санкційний зашморг, а США будуть підтримувати України, як фінансово, так і озброєнням, якщо Кремль не погодиться на угоду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна в Україні має лише чотири реалістичні сценарії завершення бойових дій. Є як погані варіанти, так і хороші. Всі вони передбачають єдине — Україна потребує підтримки президента СШАПро чотири сценарії завершення війни пише OBOZ.ua з посиланням на The Times, передає Комерсант український.Такий сценарій є найгіршим і передбачає тривале ведення Росією війни та ухилення від переговорів. Там зазначається, що якщо Україна залишиться без підтримки США, вона може зазнати військової поразки.“Поразка України матиме жахливі наслідки для світової безпеки. Мільйони українських біженців шукатимуть порятунку за кордоном, а тисячі залишених в Україні потраплять до російських в’язниць. НАТО втратить стратегічні позиції, а танки Кремля з’являться на кордонах Польщі”, – пишуть журналісти.Він теж передбачає поразку України. Також можливе розділення українських територій.“Жодної Нобелівської премії Трампу в цьому випадку”, — пише The Times.Якщо перемир’я стане частиною дієвого врегулювання війни й реального завершення конфлікту. Це дозволить Україні “вижити”. В адміністрації Трампа добре розуміють, що сама лише зупинка бойових дій лише “заморозить” війну і не розв’язує проблеми. Держсекретар США Марко Рубіо вже відкинув “замороження” війни.За такого сценарію США сприятимуть мирним переговорам України та РФ з позиції сили, це також передбачає гарантії безпеки для Києва. У такому випадку росіянам ще більше затягнуть санкційний зашморг, а США будуть підтримувати України, як фінансово, так і озброєнням, якщо Кремль не погодиться на угоду.

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