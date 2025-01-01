ЗМІ повідомили, що USAID в Україні отримала розпорядження призупинити всі проєкти





Про це повідомляє



Видання посилається на одного із працівників офісу USAID у Києві. За його словами, офіс USAID поки не володіє інформацією про те, як саме планують реалізовувати директиву Держдепу та чи будуть винятки.



USAID в Україні підтримує гуманітарні програми - відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.



Зазначається, що українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити проєкти і їх фінансування. Розпорядження видав Державний департамент США.Про це повідомляє Суспільне Видання посилається на одного із працівників офісу USAID у Києві. За його словами, офіс USAID поки не володіє інформацією про те, як саме планують реалізовувати директиву Держдепу та чи будуть винятки.USAID в Україні підтримує гуманітарні програми - відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.Зазначається, що українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

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