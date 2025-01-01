ЗМІ повідомили, що USAID в Україні отримала розпорядження призупинити всі проєкти

ЗМІ повідомили, що USAID в Україні отримала розпорядження призупинити всі проєкти
Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити проєкти і їх фінансування. Розпорядження видав Державний департамент США.

Про це повідомляє Суспільне.

Видання посилається на одного із працівників офісу USAID у Києві. За його словами, офіс USAID поки не володіє інформацією про те, як саме планують реалізовувати директиву Держдепу та чи будуть винятки.

USAID в Україні підтримує гуманітарні програми - відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Зазначається, що українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

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Теги: Америка, допомога
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