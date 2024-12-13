В Україні знову дорожчає картопля





Про це



Аналітики зазначили, що в результаті ціни на картоплю піднялися до 20-30 грн/кг ($0,48-0,71/кг), що в середньому на 12% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.



Водночас оптовики скаржаться на дефіцит якісної картоплі від місцевих виробників. Фермери вважають, що якість овоча пов’язана з несприятливими погодними умовами в період збирання.



Ціни на картоплю в Україні вже в середньому на 16% вищі, ніж наприкінці січня минулого року. Багато учасників ринку впевнені, що найближчим часом темпи здорожчання овоча прискоряться через інформацію про можливий дефіцит якісної картоплі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після нетривалого періоду стабільності відпускні ціни на картоплю в Україні знову почали зростати. Головною причиною стало загальне скорочення пропозиції місцевої картоплі, бо основний обсяг овочу продали ще в першій половині поточного сезону.Про це пише EastFruitАналітики зазначили, що в результаті ціни на картоплю піднялися до 20-30 грн/кг ($0,48-0,71/кг), що в середньому на 12% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.Водночас оптовики скаржаться на дефіцит якісної картоплі від місцевих виробників. Фермери вважають, що якість овоча пов’язана з несприятливими погодними умовами в період збирання.Ціни на картоплю в Україні вже в середньому на 16% вищі, ніж наприкінці січня минулого року. Багато учасників ринку впевнені, що найближчим часом темпи здорожчання овоча прискоряться через інформацію про можливий дефіцит якісної картоплі.

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