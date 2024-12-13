В Україні знову дорожчає картопля

В Україні знову дорожчає картопля
Після нетривалого періоду стабільності відпускні ціни на картоплю в Україні знову почали зростати. Головною причиною стало загальне скорочення пропозиції місцевої картоплі, бо основний обсяг овочу продали ще в першій половині поточного сезону.

Про це пише EastFruit

Аналітики зазначили, що в результаті ціни на картоплю піднялися до 20-30 грн/кг ($0,48-0,71/кг), що в середньому на 12% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас оптовики скаржаться на дефіцит якісної картоплі від місцевих виробників. Фермери вважають, що якість овоча пов’язана з несприятливими погодними умовами в період збирання.

Ціни на картоплю в Україні вже в середньому на 16% вищі, ніж наприкінці січня минулого року. Багато учасників ринку впевнені, що найближчим часом темпи здорожчання овоча прискоряться через інформацію про можливий дефіцит якісної картоплі.

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Теги: картопля, ціни
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