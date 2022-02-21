Скільки людей залишилося в Україні: демограф назвав реальну цифру

Скільки людей залишилося в Україні: демограф назвав реальну цифру
Західні експерти наводять дані, що кількість населення на підконтрольній Україні території становить 29 млн людей. Ця кількість відповідає дійсності.

Про це ТСН.ua розказав Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ.

За його словами, чисельність населення на підконтрольній території експерти оцінюють приблизно в 29 млн людей.

"З похибкою плюс-мінус в 1 мільйон. В наших складних умовах це цілком прийнятна похибка. Більш-менш ця цифра відповідає реальності. Якщо ж хтось озвучує цифру у 28 чи 30 мільйонів, то посперечатися з цим важко, тому що ми не маємо об’єктивної інформації", - додав Гладун.

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Теги: населення, Україна
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