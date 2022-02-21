Скільки людей залишилося в Україні: демограф назвав реальну цифру





Про це



За його словами, чисельність населення на підконтрольній території експерти оцінюють приблизно в 29 млн людей.



"З похибкою плюс-мінус в 1 мільйон. В наших складних умовах це цілком прийнятна похибка. Більш-менш ця цифра відповідає реальності. Якщо ж хтось озвучує цифру у 28 чи 30 мільйонів, то посперечатися з цим важко, тому що ми не маємо об’єктивної інформації", - додав Гладун.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Західні експерти наводять дані, що кількість населення на підконтрольній Україні території становить 29 млн людей. Ця кількість відповідає дійсності.Про це ТСН.ua розказав Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ.За його словами, чисельність населення на підконтрольній території експерти оцінюють приблизно в 29 млн людей."З похибкою плюс-мінус в 1 мільйон. В наших складних умовах це цілком прийнятна похибка. Більш-менш ця цифра відповідає реальності. Якщо ж хтось озвучує цифру у 28 чи 30 мільйонів, то посперечатися з цим важко, тому що ми не маємо об’єктивної інформації", - додав Гладун.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію