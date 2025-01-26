На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів





Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише



Згідно з рішенням, примусова евакуація стосується таких населених пунктів:



Комарська громада: Андріївка-Клевцове, Бурлацьке, Вільне Поле, Грушівське, Запоріжжя, Зелений Гай, Зірка, Комар, Мирне, Новоочеретувате, Новохатське, Перебудова, Привільне, Піддубне, Толстой, Шевченко, Ялта.



Криворізька громада: Василівка, Гуліве, Кам’янка, Лиман, Мирне, Новоолександрівка, Шилівка, Юр’ївка.

За словами Філашкіна, наразі у Комарській громаді залишається 76 дітей, а у Криворізькій – 34.



Влада закликає батьків відповідально поставитися до евакуації, наголошуючи на необхідності забезпечити дітям безпечні умови проживання, подалі від зони активних бойових дій.



"Зараз, коли ворог посилив обстріли Донеччини, щодня страждають та гинуть люди, прошу батьків дуже відповідально поставитися до евакуації. Діти мають жити в мирі та спокої, а не ховатися від обстрілів!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Донецька обласна військова адміністрація ухвалила рішення про примусову евакуацію родин з дітьми з кількох населених пунктів Комарської та Криворізької громад через посилення обстрілів та загрозу життю мирних мешканців.Про це повідомив начальник Донецької ОВА, пише Українська правда Згідно з рішенням, примусова евакуація стосується таких населених пунктів:Комарська громада: Андріївка-Клевцове, Бурлацьке, Вільне Поле, Грушівське, Запоріжжя, Зелений Гай, Зірка, Комар, Мирне, Новоочеретувате, Новохатське, Перебудова, Привільне, Піддубне, Толстой, Шевченко, Ялта.Криворізька громада: Василівка, Гуліве, Кам’янка, Лиман, Мирне, Новоолександрівка, Шилівка, Юр’ївка.За словами Філашкіна, наразі у Комарській громаді залишається 76 дітей, а у Криворізькій – 34.Влада закликає батьків відповідально поставитися до евакуації, наголошуючи на необхідності забезпечити дітям безпечні умови проживання, подалі від зони активних бойових дій."Зараз, коли ворог посилив обстріли Донеччини, щодня страждають та гинуть люди, прошу батьків дуже відповідально поставитися до евакуації. Діти мають жити в мирі та спокої, а не ховатися від обстрілів!" - йдеться в повідомленні.

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