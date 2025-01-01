Фіцо: Україна втратить третину своєї території, коли Трамп домовиться з путіним

Роберт Фіцо вважає, що за результатами переговорів президента США Дональда Трампа з російським лідером володимиром путіним Україна втратить третину своєї території.



Про це він заявив у програмі «Суботні діалоги» в етері «Словацького радіо», пише



За його словами, у квітні 2022 року мирна угода вже «була на столі», але Україна не підписала її під тиском західних політиків та дипломатів. Мовляв, у війні вони бачили інструмент, щоб поставити «росію на коліна». Фіцо вважає, що Україна дозволила себе використати.



Також, на думку словацького прем’єра, Україна втратить третину своєї території за результатами мирних переговорів. Крім того, він додав: «Господи Боже, бережи Україну, коли Трамп домовиться з путіним».



«Чи це вартувало … чотирьох років війни, десятків тисяч, сотень тисяч загиблих — це питання, на яке найближчим часом доведеться відповісти громадянам України», — заявив Фіцо.



Водночас Фіцо не захотів коментувати, коли відбудеться наступне засідання урядів Словаччини та України. Хоча зазначив, що підготовка триває.



Нагадаємо, раніше міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Україні доведеться відмовитися від частини своєї території. Таку саму думку висловлював президент Словаччини Петер Пеллегріні.



Що передувало?



Днями президент США Дональд Трамп закликав росію зупинити війну проти України та укласти угоду, пригрозивши в іншому разі податками, тарифами й санкціями.



Речник російського лідера дмитро пєсков відповів, що володимир путін готовий контактувати з американським президентом, але у кремлі чекають сигналу.



Пізніше путін заявив, що готовий провести переговори з Україною щодо війни. Але для цього український президент, мовляв, має скасувати заборону на перемовини з теперішнім очільником кремля.



Крім того, заступник міністра закордонних справ росії олександр грушко зазначив, що його країна домагатиметься відмови України від вступу до НАТО. В українському МЗС назвали такі вимоги «повною фігнею».



Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що путін готовий продовжувати війну та має намір маніпулювати лідерами світу, які хочуть досягти миру, зокрема Трампом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Словаччинивважає, що за результатами переговорів президента СШАз російським лідеромУкраїна втратить третину своєї території.Про це він заявив у програмі «Суботні діалоги» в етері «Словацького радіо», пише Громадське За його словами, у квітні 2022 року мирна угода вже «була на столі», але Україна не підписала її під тиском західних політиків та дипломатів. Мовляв, у війні вони бачили інструмент, щоб поставити «росію на коліна». Фіцо вважає, що Україна дозволила себе використати.Також, на думку словацького прем’єра, Україна втратить третину своєї території за результатами мирних переговорів. Крім того, він додав: «Господи Боже, бережи Україну, коли Трамп домовиться з путіним».«Чи це вартувало … чотирьох років війни, десятків тисяч, сотень тисяч загиблих — це питання, на яке найближчим часом доведеться відповісти громадянам України», — заявив Фіцо.Водночас Фіцо не захотів коментувати, коли відбудеться наступне засідання урядів Словаччини та України. Хоча зазначив, що підготовка триває.Нагадаємо, раніше міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Україні доведеться відмовитися від частини своєї території. Таку саму думку висловлював президент Словаччини Петер Пеллегріні.Днями президент США Дональд Трамп закликав росію зупинити війну проти України та укласти угоду, пригрозивши в іншому разі податками, тарифами й санкціями.Речник російського лідеравідповів, що володимир путін готовий контактувати з американським президентом, але у кремлі чекають сигналу.Пізніше путін заявив, що готовий провести переговори з Україною щодо війни. Але для цього український президент, мовляв, має скасувати заборону на перемовини з теперішнім очільником кремля.Крім того, заступник міністра закордонних справ росіїзазначив, що його країна домагатиметься відмови України від вступу до НАТО. В українському МЗС назвали такі вимоги «повною фігнею».Натомість президент Українизаявив, що путін готовий продовжувати війну та має намір маніпулювати лідерами світу, які хочуть досягти миру, зокрема Трампом.

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