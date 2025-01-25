Обмежено придатним планують продовжити термін для повторного ВЛК щонайменше на 3 місяці
Сьогодні, 18:14
В Офісі Президента ініціюють продовження строку для проходження повторного медичного огляду обмежено придатним українцям та українкам.
Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає пресслужба президента, пише LB.ua.
За її словами, мільйон людей, які раніше були визнані обмежено придатними, не встигне повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого, як того вимагає законодавство.
“Останнім часом до Офісу президента почали надходити звернення від громадських організацій, фізичних осіб щодо цієї проблематики. Ми проаналізували, побачили дійсно, що проблема є, доповіли президенту й отримали доручення вжити всіх невідкладних заходів, щоб адекватно розв’язати проблему, яка на сьогодні склалася”, – розповіла Ірина Верещук.
Команда за участі народних депутатів напрацьовує необхідні законодавчі зміни.
Заступниця керівника Офісу глави держави зазначила: ідеться про продовження часу для повторного медогляду щонайменше на 3 місяці та відтермінування штрафів.
Крім того, Кабінет Міністрів внесе до постанови № 560 зміни, що дадуть Міністерству оборони й ТЦК змогу в електронний спосіб сповіщати українців про дату й час проходження ВЛК. Також Міноборони та Міністерство охорони здоровʼя мають забезпечити належні графіки роботи ВЛК.
“Ми розв’язуємо питання з графіками, із самими направленнями, категоріями людей, бо в нас є різні категорії обмежено придатних: є військові, є військовозобов’язані, резервісти, є ті, кому не виповнилося 25 років”, – пояснила Ірина Верещук.
Заступниця керівника Офісу президента також повідомила: ініціюватиме зміни щодо обмежено придатних, які не досягли мобілізаційного віку, щоб вони наразі не проходили ВЛК і до них не застосовували штрафи.
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Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає пресслужба президента, пише LB.ua.
За її словами, мільйон людей, які раніше були визнані обмежено придатними, не встигне повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого, як того вимагає законодавство.
“Останнім часом до Офісу президента почали надходити звернення від громадських організацій, фізичних осіб щодо цієї проблематики. Ми проаналізували, побачили дійсно, що проблема є, доповіли президенту й отримали доручення вжити всіх невідкладних заходів, щоб адекватно розв’язати проблему, яка на сьогодні склалася”, – розповіла Ірина Верещук.
Команда за участі народних депутатів напрацьовує необхідні законодавчі зміни.
Заступниця керівника Офісу глави держави зазначила: ідеться про продовження часу для повторного медогляду щонайменше на 3 місяці та відтермінування штрафів.
Крім того, Кабінет Міністрів внесе до постанови № 560 зміни, що дадуть Міністерству оборони й ТЦК змогу в електронний спосіб сповіщати українців про дату й час проходження ВЛК. Також Міноборони та Міністерство охорони здоровʼя мають забезпечити належні графіки роботи ВЛК.
“Ми розв’язуємо питання з графіками, із самими направленнями, категоріями людей, бо в нас є різні категорії обмежено придатних: є військові, є військовозобов’язані, резервісти, є ті, кому не виповнилося 25 років”, – пояснила Ірина Верещук.
Заступниця керівника Офісу президента також повідомила: ініціюватиме зміни щодо обмежено придатних, які не досягли мобілізаційного віку, щоб вони наразі не проходили ВЛК і до них не застосовували штрафи.
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