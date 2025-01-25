Обмежено придатним планують продовжити термін для повторного ВЛК щонайменше на 3 місяці





Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає пресслужба президента, пише



За її словами, мільйон людей, які раніше були визнані обмежено придатними, не встигне повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого, як того вимагає законодавство.



“Останнім часом до Офісу президента почали надходити звернення від громадських організацій, фізичних осіб щодо цієї проблематики. Ми проаналізували, побачили дійсно, що проблема є, доповіли президенту й отримали доручення вжити всіх невідкладних заходів, щоб адекватно розв’язати проблему, яка на сьогодні склалася”, – розповіла Ірина Верещук.



Команда за участі народних депутатів напрацьовує необхідні законодавчі зміни.



Заступниця керівника Офісу глави держави зазначила: ідеться про продовження часу для повторного медогляду щонайменше на 3 місяці та відтермінування штрафів.



Крім того, Кабінет Міністрів внесе до постанови № 560 зміни, що дадуть Міністерству оборони й ТЦК змогу в електронний спосіб сповіщати українців про дату й час проходження ВЛК. Також Міноборони та Міністерство охорони здоровʼя мають забезпечити належні графіки роботи ВЛК.



“Ми розв’язуємо питання з графіками, із самими направленнями, категоріями людей, бо в нас є різні категорії обмежено придатних: є військові, є військовозобов’язані, резервісти, є ті, кому не виповнилося 25 років”, – пояснила Ірина Верещук.



Заступниця керівника Офісу президента також повідомила: ініціюватиме зміни щодо обмежено придатних, які не досягли мобілізаційного віку, щоб вони наразі не проходили ВЛК і до них не застосовували штрафи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Офісі Президента ініціюють продовження строку для проходження повторного медичного огляду обмежено придатним українцям та українкам.Про це повідомила заступниця керівника Офісу президентав ефірі телемарафону «Єдині новини», передає пресслужба президента, пише LB.ua За її словами, мільйон людей, які раніше були визнані обмежено придатними, не встигне повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого, як того вимагає законодавство.“Останнім часом до Офісу президента почали надходити звернення від громадських організацій, фізичних осіб щодо цієї проблематики. Ми проаналізували, побачили дійсно, що проблема є, доповіли президенту й отримали доручення вжити всіх невідкладних заходів, щоб адекватно розв’язати проблему, яка на сьогодні склалася”, – розповіла Ірина Верещук.Команда за участі народних депутатів напрацьовує необхідні законодавчі зміни.Заступниця керівника Офісу глави держави зазначила: ідеться про продовження часу для повторного медогляду щонайменше на 3 місяці та відтермінування штрафів.Крім того, Кабінет Міністрів внесе до постанови № 560 зміни, що дадуть Міністерству оборони й ТЦК змогу в електронний спосіб сповіщати українців про дату й час проходження ВЛК. Також Міноборони та Міністерство охорони здоровʼя мають забезпечити належні графіки роботи ВЛК.“Ми розв’язуємо питання з графіками, із самими направленнями, категоріями людей, бо в нас є різні категорії обмежено придатних: є військові, є військовозобов’язані, резервісти, є ті, кому не виповнилося 25 років”, – пояснила Ірина Верещук.Заступниця керівника Офісу президента також повідомила: ініціюватиме зміни щодо обмежено придатних, які не досягли мобілізаційного віку, щоб вони наразі не проходили ВЛК і до них не застосовували штрафи.

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