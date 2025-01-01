На війні загинув кінопродюсер Станіслав Притула

На війні загинув кінопродюсер Станіслав Притула
22 січня на війні проти росіян загинув кінопродюсер і голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула.

Про це повідомила його дружина Лариса Титаренко, пише Громадське.

Вона розповіла, що не мала звісток від чоловіка, а напередодні, 25 січня, дізналася, що він загинув.

«Кожного дня цієї війни — й у 2014, і три нескінченні останні роки, — я виймала з грудей своє серце й міцно стискала його в долоні: “Тримайся. Ми вистоїмо. Він вціліє. Все буде добре”. Зараз у мене в руці попіл і страшна пустка всередині», — написала вона.

У Держкіно також написали про смерть Притули, назвавши його «не лише митцем, але й Людиною з великої літери — чуйним, відданим своїй справі та глибоко небайдужим до того, що відбувається у світі».

У студії продакшену Family Production, де працював Притула, розповіли, що той пішов захищати Україну ще у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення знову приєднався до лав ЗСУ.

За словами голови Української Гільдії Режисерів та кінопродюсерки Жанни Максименко-Довгич, загиблий з 2022 року був «на передньому краї».

«Це велика втрата для України, для українського кіно, для тих, хто зі Стасом працювали, хто з ним спільно боролися за справедливість», — написала вона.

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Теги: Росія, війна
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