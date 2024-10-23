«Відверта наруга над демократією»: ЄС не визнає вибори у Білорусі

Олександра Лукашенка.



Про це повідомляє глава європейської дипломатії Каллас у мережі X, пише



"Лукашенко тримається при владі 30 років. Завтра він знову призначить себе на чергових фіктивних виборах. Це відверта наруга над демократією", — пише Каллас.



Євродипломат наголосила, що Лукашенко не має легітимності як президент Білорусі.



У неділю, 26 січня у Білорусі стартували вибори президента. У ЦВК заявили, що в країні під час виборів міжнародні спостерігачі "проводять моніторинг виборчого процесу в усіх регіонах" також нібито присутні "представники та керівники ЦВК країн СНД і далекого зарубіжжя".



Раніше речниця Єврокомісії з питань закордонних справ Анітта М. Гіпер назвала "вибори" у Білорусі "цілковитою бутафорією".

Українське МЗС перед цьогорічними "виборами" в Білорусі повідомило, що питання визнання легітимності актуальним для країни не є. Там нагадали, що білоруський диктатор допомагає Росії вести війну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейський Союз вважає так звані "вибори" президента в Білорусі фіктивними. Брюссель не визнає легітимністьПро це повідомляє глава європейської дипломатіїу мережі X, пише LB.ua "Лукашенко тримається при владі 30 років. Завтра він знову призначить себе на чергових фіктивних виборах. Це відверта наруга над демократією", — пише Каллас.Євродипломат наголосила, що Лукашенко не має легітимності як президент Білорусі.У неділю, 26 січня у Білорусі стартували вибори президента. У ЦВК заявили, що в країні під час виборів міжнародні спостерігачі "проводять моніторинг виборчого процесу в усіх регіонах" також нібито присутні "представники та керівники ЦВК країн СНД і далекого зарубіжжя".Раніше речниця Єврокомісії з питань закордонних справ Анітта М. Гіпер назвала "вибори" у Білорусі "цілковитою бутафорією".Українське МЗС перед цьогорічними "виборами" в Білорусі повідомило, що питання визнання легітимності актуальним для країни не є. Там нагадали, що білоруський диктатор допомагає Росії вести війну.

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