«Відверта наруга над демократією»: ЄС не визнає вибори у Білорусі

«Відверта наруга над демократією»: ЄС не визнає вибори у Білорусі
Європейський Союз вважає так звані "вибори" президента в Білорусі фіктивними. Брюссель не визнає легітимність Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє глава європейської дипломатії Каллас у мережі X, пише LB.ua.

"Лукашенко тримається при владі 30 років. Завтра він знову призначить себе на чергових фіктивних виборах. Це відверта наруга над демократією", — пише Каллас.

Євродипломат наголосила, що Лукашенко не має легітимності як президент Білорусі.

У неділю, 26 січня у Білорусі стартували вибори президента. У ЦВК заявили, що в країні під час виборів міжнародні спостерігачі "проводять моніторинг виборчого процесу в усіх регіонах" також нібито присутні "представники та керівники ЦВК країн СНД і далекого зарубіжжя".

Раніше речниця Єврокомісії з питань закордонних справ Анітта М. Гіпер назвала "вибори" у Білорусі "цілковитою бутафорією".
Українське МЗС перед цьогорічними "виборами" в Білорусі повідомило, що питання визнання легітимності актуальним для країни не є. Там нагадали, що білоруський диктатор допомагає Росії вести війну.

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Теги: Білорусь, вибори
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