Чи здатен Трамп закінчити війну за 100 днів: в ЗСУ оцінили таку можливість

Трампа вважають, що їм може вистачити сто днів для того, щоб змусити Україну та Росію підписати мирний договір. Навіть якщо обидві сторони спочатку будуть проти цього.



Таку думку в етері "24 Каналу" висловив військовослужбовець ЗСУ і політолог Кирило Сазонов, пише



"Це цілком логічно. Він може тиснути на Україну, обмежуючи поставки зброї. Він може тиснути на Росію навпаки постачаючи багато зброї Україні, вводячи більш реальні санкції проти Москви. Але цей цілком розумний план Трампа розрахований на цивілізовані країни. На нормальних людей", - сказав Сазонов.



Він додав, що цей план може спрацювати в Сполучених штатах чи в Україні. Але він не враховує те, що у Путіна "є свої таргани в голові".



"Йому плювати на те, що буде з Росією, в якій ситуації вона опиниться. Що буде там через 10 років. Дідусь хоче місце в підручнику історії. Він хоче захопити Україну, повернути колишні республіки СРСР, диктувати волю в Європі. Логіки, здорового глузду, економічного розрахунку там немає. Тому він може не погодитися на жодні пропозиції навіть з українськими поступками. Я вважаю, що саме так і буде. І тому Трамп буде вкрай розлючений, тому Україна отримає більшу допомогу від США й разом будемо тиснути на Путіна", – додав Сазонов.



Мирні перемовини між Україною та РФ: важливі новини

Напередодні аналітики The Wall Street Journal повідомили, що Дональд Трамп доручив спецпредставнику по Україні генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну в Україні протягом перших 100 днів новообраного президента США на посаді. Водночас журналісти додали, що йому це наврядчи вдасться.



Тим часом аналітик Bloomberg Марк Чемпіон відзначає, що Трампу наврядчи вдасться принести мир в Україні за діючих обставин. Він відзначає, що вимоги путіна наразі вимагають капітуляції України. А тому, для початку перемовин, Трамп повинен посилити позиції Києва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аналітикивважають, що їм може вистачити сто днів для того, щоб змусити Україну та Росію підписати мирний договір. Навіть якщо обидві сторони спочатку будуть проти цього.Таку думку в етері "24 Каналу" висловив військовослужбовець ЗСУ і політолог, пише УНІАН "Це цілком логічно. Він може тиснути на Україну, обмежуючи поставки зброї. Він може тиснути на Росію навпаки постачаючи багато зброї Україні, вводячи більш реальні санкції проти Москви. Але цей цілком розумний план Трампа розрахований на цивілізовані країни. На нормальних людей", - сказав Сазонов.Він додав, що цей план може спрацювати в Сполучених штатах чи в Україні. Але він не враховує те, що у Путіна "є свої таргани в голові"."Йому плювати на те, що буде з Росією, в якій ситуації вона опиниться. Що буде там через 10 років. Дідусь хоче місце в підручнику історії. Він хоче захопити Україну, повернути колишні республіки СРСР, диктувати волю в Європі. Логіки, здорового глузду, економічного розрахунку там немає. Тому він може не погодитися на жодні пропозиції навіть з українськими поступками. Я вважаю, що саме так і буде. І тому Трамп буде вкрай розлючений, тому Україна отримає більшу допомогу від США й разом будемо тиснути на Путіна", – додав Сазонов.Мирні перемовини між Україною та РФ: важливі новиниНапередодні аналітики The Wall Street Journal повідомили, що Дональд Трамп доручив спецпредставнику по Україні генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну в Україні протягом перших 100 днів новообраного президента США на посаді. Водночас журналісти додали, що йому це наврядчи вдасться.Тим часом аналітик Bloombergвідзначає, що Трампу наврядчи вдасться принести мир в Україні за діючих обставин. Він відзначає, що вимогинаразі вимагають капітуляції України. А тому, для початку перемовин, Трамп повинен посилити позиції Києва.

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