На Волині шукають приміщення для прихистку евакуйованих мешканців інших регіонів
Сьогодні, 15:06
На Волині шукають приміщення для прихистку евакуйованих мешканців інших регіонів.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.
В обласній військовій адміністрації відбулася зустріч начальника ОВА з представниками благодійного фонду «Рокада» та Кластеру з питань управління та координації місцями компактного проживання внутрішньо переміщених осіб (СССМ Кластер).
Основна тема – пошук будівель для облаштування транзитних приміщень та довгострокових прихистків ВПО на Волині. Обговорювали варіанти локацій, які відповідають критеріям швидкої адаптації та мінімальних ремонтних робіт. Особливу увагу приділили наявним приміщенням у Ковелі, як пріоритетній локації для прийому евакуйованих жителів зони бойових дій.
«Наше спільне завдання – підготувати об’єкти до заселення. Ми готові сприяти в координації спілкування з громадами, підтримувати в оформленні дозвільної документації та надавати іншу необхідну допомогу. Але вибір приміщень відповідно донорським нормативів – це ваша зона відповідальності. Пропонуйте об'єкти, а ми допоможемо вирішити питання», – відзначив Іван Рудницький - голова Волинської ОДА під час розмови з партнерами.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.
В обласній військовій адміністрації відбулася зустріч начальника ОВА з представниками благодійного фонду «Рокада» та Кластеру з питань управління та координації місцями компактного проживання внутрішньо переміщених осіб (СССМ Кластер).
Основна тема – пошук будівель для облаштування транзитних приміщень та довгострокових прихистків ВПО на Волині. Обговорювали варіанти локацій, які відповідають критеріям швидкої адаптації та мінімальних ремонтних робіт. Особливу увагу приділили наявним приміщенням у Ковелі, як пріоритетній локації для прийому евакуйованих жителів зони бойових дій.
«Наше спільне завдання – підготувати об’єкти до заселення. Ми готові сприяти в координації спілкування з громадами, підтримувати в оформленні дозвільної документації та надавати іншу необхідну допомогу. Але вибір приміщень відповідно донорським нормативів – це ваша зона відповідальності. Пропонуйте об'єкти, а ми допоможемо вирішити питання», – відзначив Іван Рудницький - голова Волинської ОДА під час розмови з партнерами.
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