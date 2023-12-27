На Волині шукають приміщення для прихистку евакуйованих мешканців інших регіонів

На Волині шукають приміщення для прихистку евакуйованих мешканців інших регіонів
На Волині шукають приміщення для прихистку евакуйованих мешканців інших регіонів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.

В обласній військовій адміністрації відбулася зустріч начальника ОВА з представниками благодійного фонду «Рокада» та Кластеру з питань управління та координації місцями компактного проживання внутрішньо переміщених осіб (СССМ Кластер).

Основна тема – пошук будівель для облаштування транзитних приміщень та довгострокових прихистків ВПО на Волині. Обговорювали варіанти локацій, які відповідають критеріям швидкої адаптації та мінімальних ремонтних робіт. Особливу увагу приділили наявним приміщенням у Ковелі, як пріоритетній локації для прийому евакуйованих жителів зони бойових дій.

«Наше спільне завдання – підготувати об’єкти до заселення. Ми готові сприяти в координації спілкування з громадами, підтримувати в оформленні дозвільної документації та надавати іншу необхідну допомогу. Але вибір приміщень відповідно донорським нормативів – це ваша зона відповідальності. Пропонуйте об'єкти, а ми допоможемо вирішити питання», – відзначив Іван Рудницький - голова Волинської ОДА під час розмови з партнерами.

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Теги: Волинь, приміщення, ОВА
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