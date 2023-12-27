На Волині шукають приміщення для прихистку евакуйованих мешканців інших регіонів.Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.В обласній військовій адміністрації відбулася зустріч начальника ОВА з представниками благодійного фонду «Рокада» та Кластеру з питань управління та координації місцями компактного проживання внутрішньо переміщених осіб (СССМ Кластер).Основна тема – пошук будівель для облаштування транзитних приміщень та довгострокових прихистків ВПО на Волині. Обговорювали варіанти локацій, які відповідають критеріям швидкої адаптації та мінімальних ремонтних робіт. Особливу увагу приділили наявним приміщенням у Ковелі, як пріоритетній локації для прийому евакуйованих жителів зони бойових дій.«Наше спільне завдання – підготувати об’єкти до заселення. Ми готові сприяти в координації спілкування з громадами, підтримувати в оформленні дозвільної документації та надавати іншу необхідну допомогу. Але вибір приміщень відповідно донорським нормативів – це ваша зона відповідальності. Пропонуйте об'єкти, а ми допоможемо вирішити питання», – відзначив- голова Волинської ОДА під час розмови з партнерами.