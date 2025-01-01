У ЦВК Білорусі заявили, що Лукашенко нібито отримав майже 87% голосів
Сьогодні, 05:18
Голова ЦВК Білорусі Ігор Карпенко повідомив, що за самопроголошеного главу держави Олександра Лукашенка на так званих "виборах" проголосували 86,82% виборців. За його словами, це попередня інформація.
Про це інформує РБК-Україна.
За попередніми даними, кожен "кандидат у президента" набрав таку кількість голосів виборців:
Олег Гайдукевич - 2,02%;
Анна Канопацька - 1,86%;
Олександр Лукашенко - 86,82%;
Сергій Сиранков - 3,21%;
Олександр Хижняк - 1,74%;
Проти всіх - 3,60%.
Підсумкова пресконференція ЦВК "Про попередні підсумки виборів президента Республіки Білорусь" відбудеться сьогодні, 27 січня, об 11:00.
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Про це інформує РБК-Україна.
За попередніми даними, кожен "кандидат у президента" набрав таку кількість голосів виборців:
Олег Гайдукевич - 2,02%;
Анна Канопацька - 1,86%;
Олександр Лукашенко - 86,82%;
Сергій Сиранков - 3,21%;
Олександр Хижняк - 1,74%;
Проти всіх - 3,60%.
Підсумкова пресконференція ЦВК "Про попередні підсумки виборів президента Республіки Білорусь" відбудеться сьогодні, 27 січня, об 11:00.
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