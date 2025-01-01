У ЦВК Білорусі заявили, що Лукашенко нібито отримав майже 87% голосів

Ігор Карпенко повідомив, що за самопроголошеного главу держави Олександра Лукашенка на так званих "виборах" проголосували 86,82% виборців. За його словами, це попередня інформація.



Про це



За попередніми даними, кожен "кандидат у президента" набрав таку кількість голосів виборців:



Олег Гайдукевич - 2,02%;

Анна Канопацька - 1,86%;

Олександр Лукашенко - 86,82%;

Сергій Сиранков - 3,21%;

Олександр Хижняк - 1,74%;

Проти всіх - 3,60%.



Підсумкова пресконференція ЦВК "Про попередні підсумки виборів президента Республіки Білорусь" відбудеться сьогодні, 27 січня, об 11:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова ЦВК Білорусіповідомив, що за самопроголошеного главу державина так званих "виборах" проголосували 86,82% виборців. За його словами, це попередня інформація.Про це інформує РБК-Україна.За попередніми даними, кожен "кандидат у президента" набрав таку кількість голосів виборців:Олег Гайдукевич - 2,02%;Анна Канопацька - 1,86%;Олександр Лукашенко - 86,82%;Сергій Сиранков - 3,21%;Олександр Хижняк - 1,74%;Проти всіх - 3,60%.Підсумкова пресконференція ЦВК "Про попередні підсумки виборів президента Республіки Білорусь" відбудеться сьогодні, 27 січня, об 11:00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію