Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура





Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків та начальниця ОВА Світлана Онищук, пише



За словами Марцінківа, ворог завдавав масштабного удару і по області, і намагався вдарити по громаді. За його словами, завдяки роботі ППО попередньо без пошкоджень цивільного майна.



Світлана Онищук зазначила, що уночі ворог кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю стали об’єкти критичної інфоаструктури.



На цей час повідомлень про постраждалих не надходило. Зафіксовано загорання. На місці працюють відповідні служби.



Кореспонденти Суспільного повідомляли про не менш як сім серій вибухів у Івано-Франківській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На світанку 27 січня у Івано-Франківській області працювала протиповітряна оборона.Про це повідомив мер Івано-Франківськата начальниця ОВА, пише LB.ua За словами Марцінківа, ворог завдавав масштабного удару і по області, і намагався вдарити по громаді. За його словами, завдяки роботі ППО попередньо без пошкоджень цивільного майна.Світлана Онищук зазначила, що уночі ворог кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю стали об’єкти критичної інфоаструктури.На цей час повідомлень про постраждалих не надходило. Зафіксовано загорання. На місці працюють відповідні служби.Кореспонденти Суспільного повідомляли про не менш як сім серій вибухів у Івано-Франківській області.

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