Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура

Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура
На світанку 27 січня у Івано-Франківській області працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків та начальниця ОВА Світлана Онищук, пише LB.ua.

За словами Марцінківа, ворог завдавав масштабного удару і по області, і намагався вдарити по громаді. За його словами, завдяки роботі ППО попередньо без пошкоджень цивільного майна.

Світлана Онищук зазначила, що уночі ворог кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю стали об’єкти критичної інфоаструктури.

На цей час повідомлень про постраждалих не надходило. Зафіксовано загорання. На місці працюють відповідні служби.

Кореспонденти Суспільного повідомляли про не менш як сім серій вибухів у Івано-Франківській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
ТЬФУ на крадущого мізерні пенсії пенсіонерів зеленського клоунячого пархатого жида!!! жиди-це теж окупанти в україні!
Відповісти
ТЬФУ на крадущого мізерні пенсії пенсіонерів зеленського клоунячого пархатого жида!!! жиди-це теж окупанти в україні!
Відповісти
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Вибори» в Білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів за Лукашенка
Сьогодні, 10:03
Як на Волині регулюють чисельність диких тварин, аби запобігти сказу
Сьогодні, 09:44
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура
Сьогодні, 09:06
На Волині відбулася 20-кілометрова хода в пам'ять про загиблого воїна Олександра Вдовича
Сьогодні, 08:20
Кадрові перестановки в ЗСУ: Зеленський дав нову посаду командувачу Сухопутних військ
Сьогодні, 07:15
Схожі новини
Завтра у Луцьку відбудеться прощання з Героями Андрієм Черняком та Артемом Петровським Завтра у Луцьку відбудеться прощання з Героями Андрієм Черняком та Артемом Петровським
17 січень, 17:07
Міноборони Румунії заявило про «сліди можливого удару безпілотника» на території біля кордону з Україною Міноборони Румунії заявило про «сліди можливого удару безпілотника» на території біля кордону з Україною
17 січень, 16:18
Загиблому в рукопашному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України Загиблому в рукопашному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України
17 січень, 15:41
Бійці ССО полонили росіян, які стратили українських військових Бійці ССО полонили росіян, які стратили українських військових
17 січень, 14:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Вибори» в Білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів за Лукашенка
Сьогодні, 10:03
 0
Як на Волині регулюють чисельність диких тварин, аби запобігти сказу
Сьогодні, 09:44
 0
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура
Сьогодні, 09:06
 0
На Волині відбулася 20-кілометрова хода в пам'ять про загиблого воїна Олександра Вдовича
Сьогодні, 08:20
 0
Кадрові перестановки в ЗСУ: Зеленський дав нову посаду командувачу Сухопутних військ
Сьогодні, 07:15
 0
Медіа
відео
1/8