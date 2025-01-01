Окупація Великої Новосілки на Донеччині може показати, де рф наступатиме навесні та влітку, - ISW





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Аналітики пишуть, що підрозділи Східного військового округу (СВО) РФ, були основною бойовою силою на напрямках Вугледар і Велика Новосілка, принаймні з початку 2023 року. Вони відбивали контрнаступ ЗСУ 2023 року і пізніше активізували наступальні операції в цьому районі восени 2024 року.



Зокрема, підрозділи СВО брали участь у захопленні Вугледара у вересні й жовтні 2024 року і впродовж наступних трьох місяців, успішно використовували захоплення населеного пункту для просування на північ у напрямку Курахового і на захід у напрямку Великої Новосілки.



Тим часом у ISW вважають, що захоплення Великої Новосілки надасть командуванню РФ момент ухвалення рішення, протягом якого російське військове командування може слідувати кільком варіантам дій. Зокрема, цей населений пункт захищений від контратаки ЗСУ, оскільки поблизу нього розташована річка Мокрі Яли.



З огляду на це аналітики припускають, що командування РФ може вирішити зберегти підрозділи СВО в західній частині Донецької області та продовжити наступ у напрямку адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей, що пролягає на північ і захід від Великої Новосілки. Це рішення означатиме, що війська РФ віддають пріоритет просуванню до адміністративного кордону і якомога швидше, порівняно з іншими напрямками наступу в Донецькій області або інших прифронтових районах.



Однак залишається незрозумілим, скільки бойової потужності все ще зберігають підрозділи СВО після участі в інтенсивних операціях протягом більш ніж шести місяців.



Російське військове командування також може зберегти деякі елементи СВО в районі Великої Новосілки, щоб продовжити обмежені атаки і сковувати українські сили в цьому районі, але передислокувати основну частину СВО в інший прифронтовий район.



"Наразі війська РФ посилюють наступальні операції на Куп'янському, Боровому, Часів Ярському, Торецькому і Покровському напрямках і продовжують роботу з ліквідації залишків українських виступів на Курахівському напрямку і в Курській області", - пише ISW.



Українські офіційні особи також нещодавно попередили, що російські війська можуть також відновити наступальні операції в Запорізькій області у 2025 році.



Підбиваючи підсумок, експерти резюмували, що російське військове командування може передислокувати підрозділи СВО на будь-який із цих напрямків, і їхня передислокація стане індикатором пріоритетних напрямів російського військового командування на весну і літо 2025 року.



Бої за Велику Новосілку



Нагадаємо, вчора російські ЗМІ поширили інформацію, що їхні війська нібито захопили Велику Новосілку.



Однак речник ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував цю заяву, сказавши, що бій за населений пункт ще триває. Ба більше, там залишаються українські війська і позиції, і ЗСУ вдалося уникнути оточення.



Того самого дня президент України Володимир Зеленський заявив, що відправив командувача Сухопутних військ генерал-майора Михайла Драпатого керувати ОСГВ "Хортиця" в Донецькій області, щоб посилити командний склад українських військ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупація Великої Новосілки, ймовірно, надасть можливість командуванню РФ вирішити, чи слід підрозділи СВО передислокувати на інші оперативні райони. Своєю чергою будь-яка передислокація впродовж найближчих тижнів вкаже, де наступатиме ворог навесні та влітку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).Аналітики пишуть, що підрозділи Східного військового округу (СВО) РФ, були основною бойовою силою на напрямках Вугледар і Велика Новосілка, принаймні з початку 2023 року. Вони відбивали контрнаступ ЗСУ 2023 року і пізніше активізували наступальні операції в цьому районі восени 2024 року.Зокрема, підрозділи СВО брали участь у захопленні Вугледара у вересні й жовтні 2024 року і впродовж наступних трьох місяців, успішно використовували захоплення населеного пункту для просування на північ у напрямку Курахового і на захід у напрямку Великої Новосілки.Тим часом у ISW вважають, що захоплення Великої Новосілки надасть командуванню РФ момент ухвалення рішення, протягом якого російське військове командування може слідувати кільком варіантам дій. Зокрема, цей населений пункт захищений від контратаки ЗСУ, оскільки поблизу нього розташована річка Мокрі Яли.З огляду на це аналітики припускають, що командування РФ може вирішити зберегти підрозділи СВО в західній частині Донецької області та продовжити наступ у напрямку адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей, що пролягає на північ і захід від Великої Новосілки. Це рішення означатиме, що війська РФ віддають пріоритет просуванню до адміністративного кордону і якомога швидше, порівняно з іншими напрямками наступу в Донецькій області або інших прифронтових районах.Однак залишається незрозумілим, скільки бойової потужності все ще зберігають підрозділи СВО після участі в інтенсивних операціях протягом більш ніж шести місяців.Російське військове командування також може зберегти деякі елементи СВО в районі Великої Новосілки, щоб продовжити обмежені атаки і сковувати українські сили в цьому районі, але передислокувати основну частину СВО в інший прифронтовий район."Наразі війська РФ посилюють наступальні операції на Куп'янському, Боровому, Часів Ярському, Торецькому і Покровському напрямках і продовжують роботу з ліквідації залишків українських виступів на Курахівському напрямку і в Курській області", - пише ISW.Українські офіційні особи також нещодавно попередили, що російські війська можуть також відновити наступальні операції в Запорізькій області у 2025 році.Підбиваючи підсумок, експерти резюмували, що російське військове командування може передислокувати підрозділи СВО на будь-який із цих напрямків, і їхня передислокація стане індикатором пріоритетних напрямів російського військового командування на весну і літо 2025 року.Нагадаємо, вчора російські ЗМІ поширили інформацію, що їхні війська нібито захопили Велику Новосілку.Однак речник ОСГВ "Хортиця"спростував цю заяву, сказавши, що бій за населений пункт ще триває. Ба більше, там залишаються українські війська і позиції, і ЗСУ вдалося уникнути оточення.Того самого дня президент Українизаявив, що відправив командувача Сухопутних військ генерал-майора Михайла Драпатого керувати ОСГВ "Хортиця" в Донецькій області, щоб посилити командний склад українських військ.

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