Сховали в шахту тепловоза: на Волині двоє залізничників хотіли переправити через кордон військовозобов'язаного
Сьогодні, 11:46
Сховали в шахту тепловоза, аби незаконно переправити через кордон: двом зловмисникам ковельські слідчі оголосили про підозру.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Двоє працівників Ковельського локомотивного депо змовились між собою та мали намір налагодити канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Цьому запобігли поліцейські, спільно з прокуратурою, СБУ та прикордонниками.
Так, 21 січня фігуранти помістили громадянина в охолоджувальну шахту тепловоза, що здійснює міжнародні перевезення, аби той без проходження митного контролю потрапив на територію сусідньої держави. За це зловмисники отримали від «ухилянта» 8 тисяч доларів США.
Однак злочинний намір не вдався: правоохоронці викрили всіх учасників.
Двох організаторів затримали в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва прокуратури, їм оголосили про підозри. Досудове слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Двоє працівників Ковельського локомотивного депо змовились між собою та мали намір налагодити канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Цьому запобігли поліцейські, спільно з прокуратурою, СБУ та прикордонниками.
Так, 21 січня фігуранти помістили громадянина в охолоджувальну шахту тепловоза, що здійснює міжнародні перевезення, аби той без проходження митного контролю потрапив на територію сусідньої держави. За це зловмисники отримали від «ухилянта» 8 тисяч доларів США.
Однак злочинний намір не вдався: правоохоронці викрили всіх учасників.
Двох організаторів затримали в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва прокуратури, їм оголосили про підозри. Досудове слідство триває.
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