На Волині автівка потрапила під потяг





Про це



ДТП сталася близько обіду 27 січня на залізничному переїзді.



"Щойно в с.Овадне Володимирського р-н автівка попала під поїзд. На місці працюють поліція та медики. Рух паралізовано", - йдеться в повідомленні.



Деталі зʼясовуються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Овадне Володимирського району автівка в'їхала під потяг.Про це інформує Твій Володимир.ДТП сталася близько обіду 27 січня на залізничному переїзді."Щойно в с.Овадне Володимирського р-н автівка попала під поїзд. На місці працюють поліція та медики. Рух паралізовано", - йдеться в повідомленні.Деталі зʼясовуються.

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