На Волині автівка потрапила під потяг

На Волині автівка потрапила під потяг
У селі Овадне Володимирського району автівка в'їхала під потяг.

Про це інформує Твій Володимир.

ДТП сталася близько обіду 27 січня на залізничному переїзді.

"Щойно в с.Овадне Володимирського р-н автівка попала під поїзд. На місці працюють поліція та медики. Рух паралізовано", - йдеться в повідомленні.

Деталі зʼясовуються.
На Волині автівка потрапила під потяг

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Теги: Волинь, потяг, автомобіль
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