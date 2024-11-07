На Волині автівка потрапила під потяг
Сьогодні, 15:00
У селі Овадне Володимирського району автівка в'їхала під потяг.
Про це інформує Твій Володимир.
ДТП сталася близько обіду 27 січня на залізничному переїзді.
"Щойно в с.Овадне Володимирського р-н автівка попала під поїзд. На місці працюють поліція та медики. Рух паралізовано", - йдеться в повідомленні.
Деталі зʼясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Твій Володимир.
ДТП сталася близько обіду 27 січня на залізничному переїзді.
"Щойно в с.Овадне Володимирського р-н автівка попала під поїзд. На місці працюють поліція та медики. Рух паралізовано", - йдеться в повідомленні.
Деталі зʼясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині автівка потрапила під потяг
Сьогодні, 15:00
Наркотиків - майже на мільйон гривень: волинські поліцейські ліквідували канал збуту метадону по Україні
Сьогодні, 14:18
Останній бій прийняв на Харківщині: лучани попрощалися із захисником України Тарасом Горобцем
Сьогодні, 13:43
«Спорт нарощує м'язи і дає психологічний стрижень, бо після полону — в тебе лише шкіра і кості», - військова з Луцька Алла Сенченко
Сьогодні, 13:03