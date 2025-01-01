Уночі Україна зазнала російської атаки: ППО збила 42 дрони

Уночі Україна зазнала російської атаки: ППО збила 42 дрони
Уночі росіяни атакували Україну 78-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ. Станом на 8:30 підтвердили збиття 42 ударних БпЛА на півночі, сході та в центрі країни.

Ще 22 дрони-імітатори локаційно втрачені. Негативних наслідків немає, повідомили в Повітряних силах.

"Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя", – розповіли військові.

У Харкові чотири людини загинули, ще 35 поранені. Там росіяни атакували будинок.

У Дніпрі поранені троє людей.

У Броварському районі Київської області – двоє поранених.

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Теги: Україна, росія, війна
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