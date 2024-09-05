Вогонь охопив 9 га трави і чагарників: за день на Волині сталося 10 займань в екосистемі
Сьогодні, 08:20
Станом на вечір 3 квітня на території Волинської області зафіксовано 10 пожеж в екосистемах, спричинених загорянням сухої трави та чагарників.
Загальна площа пожеж — майже 9 гектарів, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.
Найбільше пожеж зафіксовано в Камінь-Каширському районі — чотири займання. У Ковельському районі сталося три загоряння, у Луцькому — дві пожежі, а у Володимирському районі — одна.
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Загальна площа пожеж — майже 9 гектарів, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.
Найбільше пожеж зафіксовано в Камінь-Каширському районі — чотири займання. У Ковельському районі сталося три загоряння, у Луцькому — дві пожежі, а у Володимирському районі — одна.
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