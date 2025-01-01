Кремль готує Україні “нову владу”: які зрадники мітять у зовнішнє управління

СБУ зібрала доказову базу на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї диктатора Путіна про «зовнішнє управління» Україною.Про це передає пресслужба СБУ.Йдеться про зрадників, які втекли до РФ, називають себе «єдиною легітимною владою» нашої держави і просувають план капітуляції України.Цього тижня вони відвідали так званий «форум єдності» у Москві. Участь у ньому взяли також ідеолог російського фашизму Дугін, депутати держдуми, блогери та Z-воєнкори. На цьому збіговиську просували тезу про створення «перехідної адміністрації» під контролем РФ та США, яка б тимчасово керувала Україною. Усі ці зрадники «намилилися» увійти до цієї «адміністрації».Лідером цього угруповання є Дмитро Василець — голова забороненої партії «Держава», який уже має заочний термін ув’язнення за підтримку збройної агресії РФ.До підривної діяльності він залучив своїх «однодумців»:Валентина Рибіна — адвоката Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді;Олександра Скубченка — «політексперта» з телеканалів Медведчука, який зараз частий гість в ефірах московських пропагандистів;Олександра Семенченка — заступника голови забороненої партії «Держава», який раніше проживав у Києві, а зараз ховається в росії;колаборанта Павла Оніщенка — очільника прокремлівського об’єднання «Слобожанська січ»;пропагандиста Віктора Малафеєва, який, крім антиукраїнських виступів на росТБ, збирає «донати» на придбання озброєнь для окупантів;проросійського агітатора в Криму Максима Шихалєєва, який ще 2014 року підтримав захоплення півострова та пішов на співпрацю з РФ.