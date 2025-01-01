Нацбанк різко підняв ціну євро: офіційний курс валют на 4 квітня

Нацбанк різко підняв ціну євро: офіційний курс валют на 4 квітня
Національний банк України встановив на пʼятницю, 4 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,34 грн/дол., тобто гривня послабилася 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на пʼятницю встановлений на рівні 45,85 грн за один євро, тобто гривня втратила 1,22 грн.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,31/41,34 грн/дол., а євро – 45,81/45,83 грн/євро.

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Теги: Курс валют, Луцьк
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