Нацбанк різко підняв ціну євро: офіційний курс валют на 4 квітня





Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на пʼятницю встановлений на рівні 45,85 грн за один євро, тобто гривня втратила 1,22 грн.



На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,31/41,34 грн/дол., а євро – 45,81/45,83 грн/євро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив на пʼятницю, 4 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,34 грн/дол., тобто гривня послабилася 2 копійки, порівняно з попереднім показником.Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на пʼятницю встановлений на рівні 45,85 грн за один євро, тобто гривня втратила 1,22 грн.На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,31/41,34 грн/дол., а євро – 45,81/45,83 грн/євро.

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