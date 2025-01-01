Чи очікувати магнітні бурі 4 квітня 2025 року: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 4 квітня 2025 року: прогноз
У п’ятницю, 4 квітня на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Про це повідомляє Meteoprog.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що в п'ятницю геомагнітне поле буде від тихого до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде буде помірною з ймовірністю спалахів класу X.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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