Чим підживити озимий часник у квітні, щоб він гарно ріс і не жовтів
Сьогодні, 07:15
Весною необхідно підгодувати озимий часник, який у квітні починає активно розвиватися. Про те, як це правильно зробити, розповіла у своєму блозі авторка YouTube-каналу "Півтори сотки".
Підживити часник можна, коли земля на городі прогріється приблизно до 8 градусів. На цьому етапі йому знадобляться мінеральні добрива - аміачна селітра та сульфат магнію. Саме ці речовини допоможуть часнику добре розвиватися, а також захистять його від пожовтіння.
Перед тим, як удобрювати озимий часник, його потрібно полити звичайною водою і почекати приблизно годину.
Потім у невелику ємність налийте трохи води (близько 300 мл), насипте 1 ст. ложку аміачної селітри та 1 ст. ложку сульфату магнію. Розмішуємо добрива, щоб гранули розчинилися. Потім перелийте розчин у поливалку або відро об'ємом 10 л. Ще раз розмішайте і переходьте до поливу.
Поливайте часник рясно, оскільки він росте на глибині близько 8 см і розчин із добривом має досягти його кореня.
Якщо на вашій грядці є "пропуски", і озимий часник не зійшов, ви можете посадити його навесні. Зробіть глибокі лунки (близько 8 см), опустіть туди зубчики часнику, полийте водою і зарийте землею.
Також на цьому етапі часник можна обробити для профілактики мухи цибулі. Для цього можна використовувати тютюновий пил. Візьміть трохи засобу та обробіть часник по листку.
Коли на вулиці стане тепліше, а ґрунт прогріється до 15-16 градусів, часник можна підгодувати органічним добривом - курником або курячим послідом.
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Підживити часник можна, коли земля на городі прогріється приблизно до 8 градусів. На цьому етапі йому знадобляться мінеральні добрива - аміачна селітра та сульфат магнію. Саме ці речовини допоможуть часнику добре розвиватися, а також захистять його від пожовтіння.
Перед тим, як удобрювати озимий часник, його потрібно полити звичайною водою і почекати приблизно годину.
Потім у невелику ємність налийте трохи води (близько 300 мл), насипте 1 ст. ложку аміачної селітри та 1 ст. ложку сульфату магнію. Розмішуємо добрива, щоб гранули розчинилися. Потім перелийте розчин у поливалку або відро об'ємом 10 л. Ще раз розмішайте і переходьте до поливу.
Поливайте часник рясно, оскільки він росте на глибині близько 8 см і розчин із добривом має досягти його кореня.
Якщо на вашій грядці є "пропуски", і озимий часник не зійшов, ви можете посадити його навесні. Зробіть глибокі лунки (близько 8 см), опустіть туди зубчики часнику, полийте водою і зарийте землею.
Також на цьому етапі часник можна обробити для профілактики мухи цибулі. Для цього можна використовувати тютюновий пил. Візьміть трохи засобу та обробіть часник по листку.
Коли на вулиці стане тепліше, а ґрунт прогріється до 15-16 градусів, часник можна підгодувати органічним добривом - курником або курячим послідом.
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