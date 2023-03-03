Чим підживити озимий часник у квітні, щоб він гарно ріс і не жовтів

Весною необхідно підгодувати озимий часник, який у квітні починає активно розвиватися. Про те, як це правильно зробити, розповіла у своєму блозі авторка YouTube-каналу "Півтори сотки".Підживити часник можна, коли земля на городі прогріється приблизно до 8 градусів. На цьому етапі йому знадобляться мінеральні добрива - аміачна селітра та сульфат магнію. Саме ці речовини допоможуть часнику добре розвиватися, а також захистять його від пожовтіння.Перед тим, як удобрювати озимий часник, його потрібно полити звичайною водою і почекати приблизно годину.Потім у невелику ємність налийте трохи води (близько 300 мл), насипте 1 ст. ложку аміачної селітри та 1 ст. ложку сульфату магнію. Розмішуємо добрива, щоб гранули розчинилися. Потім перелийте розчин у поливалку або відро об'ємом 10 л. Ще раз розмішайте і переходьте до поливу.Поливайте часник рясно, оскільки він росте на глибині близько 8 см і розчин із добривом має досягти його кореня.Якщо на вашій грядці є "пропуски", і озимий часник не зійшов, ви можете посадити його навесні. Зробіть глибокі лунки (близько 8 см), опустіть туди зубчики часнику, полийте водою і зарийте землею.Також на цьому етапі часник можна обробити для профілактики мухи цибулі. Для цього можна використовувати тютюновий пил. Візьміть трохи засобу та обробіть часник по листку.Коли на вулиці стане тепліше, а ґрунт прогріється до 15-16 градусів, часник можна підгодувати органічним добривом - курником або курячим послідом.