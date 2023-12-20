На Волині водій збив 26-річну велосипедистку: її госпіталізували до реанімації





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, близько 19 години, в селі Струмівка.



43-річний водій автомобіля Ford, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав перевагу у русі велосипедистці та наїхав на неї. 26-річна жінка, мешканка Рівненської області, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до відділення реанімації.



На місці працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Відомості зареєстровано за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування правоохоронці встановлять усі обставини ДТП.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слідчі зʼясовують обставини аварії, в якій постраждала велосипедистка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, близько 19 години, в селі Струмівка.43-річний водій автомобіля Ford, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав перевагу у русі велосипедистці та наїхав на неї. 26-річна жінка, мешканка Рівненської області, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до відділення реанімації.На місці працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Відомості зареєстровано за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування правоохоронці встановлять усі обставини ДТП.

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