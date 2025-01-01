На Тернопільщині почали ексгумацію польських жертв Волинської трагедії, - RMF FM
Сьогодні, 13:30
На території колишнього села Пужники в Тернопільській області почали ексгумацію останків поляків, які загинули під час Волинської трагедії.
Про це передає кореспондент польського RMF FM, пише Громадське.
Роботи почалися близько 9 години ранку за київським часом. Місце, де вони тривають, — це лісиста місцевість на місці колишнього села, де й розташовані могили близько 80 людей, загиблих у лютому 1945 року. Також там розгорнули медичну базу для огляду останків.
Ексгумацію проводить польсько-українська група фахівців — судових медиків, археологів, генетиків та антропологів. З польського боку на місці працюють дослідники з Фундації «Свобода і демократія», який два роки тому і знайшов це місце поховання, науковці з Поморського медичного університету, а також представники польського Інституту національної пам’яті.
Також там присутні представники української фундації «Волинські старожитності» й поліція, яка охороняє місце робіт.
Кореспондент RMF FM каже, що місцевість дуже складна, і туди було складно доставити навіть необхідне обладнання. Роботи можуть ускладнитися в разі дощу.
Ексгумація жертв Волинської трагедії
Ще торік на початку жовтня в Українському інституті національної пам’яті заявили, що у 2025 році планують провести пошуки жертв Волинської трагедії у Рівненській області. Зазначають, що зроблять це у відповідь на звернення польських громадян.
А в листопаді 2024 року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський за результатами зустрічі зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що з боку Києва тепер немає жодних перешкод у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.
Уже наступного дня Інститут національної памʼяті Польщі заявив, що фахівці готові впродовж 24 годин вирушити в Україну, щоб розпочати пошуково-ексгумаційні роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це передає кореспондент польського RMF FM, пише Громадське.
Роботи почалися близько 9 години ранку за київським часом. Місце, де вони тривають, — це лісиста місцевість на місці колишнього села, де й розташовані могили близько 80 людей, загиблих у лютому 1945 року. Також там розгорнули медичну базу для огляду останків.
Ексгумацію проводить польсько-українська група фахівців — судових медиків, археологів, генетиків та антропологів. З польського боку на місці працюють дослідники з Фундації «Свобода і демократія», який два роки тому і знайшов це місце поховання, науковці з Поморського медичного університету, а також представники польського Інституту національної пам’яті.
Також там присутні представники української фундації «Волинські старожитності» й поліція, яка охороняє місце робіт.
Кореспондент RMF FM каже, що місцевість дуже складна, і туди було складно доставити навіть необхідне обладнання. Роботи можуть ускладнитися в разі дощу.
Ексгумація жертв Волинської трагедії
Ще торік на початку жовтня в Українському інституті національної пам’яті заявили, що у 2025 році планують провести пошуки жертв Волинської трагедії у Рівненській області. Зазначають, що зроблять це у відповідь на звернення польських громадян.
А в листопаді 2024 року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський за результатами зустрічі зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що з боку Києва тепер немає жодних перешкод у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.
Уже наступного дня Інститут національної памʼяті Польщі заявив, що фахівці готові впродовж 24 годин вирушити в Україну, щоб розпочати пошуково-ексгумаційні роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За своє життя написав понад 1000 творів: у Луцьку збирають кошти на пам'ятник композитору Мирославу Стефанишину
Сьогодні, 14:06
СБУ зловила хакерів, які обчищали рахунки в ЄС і США
Сьогодні, 13:51
На Тернопільщині почали ексгумацію польських жертв Волинської трагедії, - RMF FM
Сьогодні, 13:30
Посмертні нагороди Героїв із Ковеля отримали їхні рідні
Сьогодні, 13:16
В Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні
Сьогодні, 13:04