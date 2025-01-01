На Тернопільщині почали ексгумацію польських жертв Волинської трагедії, - RMF FM





Про це передає кореспондент польського RMF FM, пише



Роботи почалися близько 9 години ранку за київським часом. Місце, де вони тривають, — це лісиста місцевість на місці колишнього села, де й розташовані могили близько 80 людей, загиблих у лютому 1945 року. Також там розгорнули медичну базу для огляду останків.



Ексгумацію проводить польсько-українська група фахівців — судових медиків, археологів, генетиків та антропологів. З польського боку на місці працюють дослідники з Фундації «Свобода і демократія», який два роки тому і знайшов це місце поховання, науковці з Поморського медичного університету, а також представники польського Інституту національної пам’яті.



Також там присутні представники української фундації «Волинські старожитності» й поліція, яка охороняє місце робіт.



Кореспондент RMF FM каже, що місцевість дуже складна, і туди було складно доставити навіть необхідне обладнання. Роботи можуть ускладнитися в разі дощу.



Ексгумація жертв Волинської трагедії



Ще торік на початку жовтня в Українському інституті національної пам’яті заявили, що у 2025 році планують провести пошуки жертв Волинської трагедії у Рівненській області. Зазначають, що зроблять це у відповідь на звернення польських громадян.



А в листопаді 2024 року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський за результатами зустрічі зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що з боку Києва тепер немає жодних перешкод у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.



Уже наступного дня Інститут національної памʼяті Польщі заявив, що фахівці готові впродовж 24 годин вирушити в Україну, щоб розпочати пошуково-ексгумаційні роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території колишнього села Пужники в Тернопільській області почали ексгумацію останків поляків, які загинули під час Волинської трагедії.Про це передає кореспондент польського RMF FM, пише Громадське Роботи почалися близько 9 години ранку за київським часом. Місце, де вони тривають, — це лісиста місцевість на місці колишнього села, де й розташовані могили близько 80 людей, загиблих у лютому 1945 року. Також там розгорнули медичну базу для огляду останків.Ексгумацію проводить польсько-українська група фахівців — судових медиків, археологів, генетиків та антропологів. З польського боку на місці працюють дослідники з Фундації «Свобода і демократія», який два роки тому і знайшов це місце поховання, науковці з Поморського медичного університету, а також представники польського Інституту національної пам’яті.Також там присутні представники української фундації «Волинські старожитності» й поліція, яка охороняє місце робіт.Кореспондент RMF FM каже, що місцевість дуже складна, і туди було складно доставити навіть необхідне обладнання. Роботи можуть ускладнитися в разі дощу.Ще торік на початку жовтня в Українському інституті національної пам’яті заявили, що у 2025 році планують провести пошуки жертв Волинської трагедії у Рівненській області. Зазначають, що зроблять це у відповідь на звернення польських громадян.А в листопаді 2024 року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський за результатами зустрічі зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що з боку Києва тепер немає жодних перешкод у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.Уже наступного дня Інститут національної памʼяті Польщі заявив, що фахівці готові впродовж 24 годин вирушити в Україну, щоб розпочати пошуково-ексгумаційні роботи.

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