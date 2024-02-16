Під Москвою підірвали авто з російським топ-генералом





Про це повідомляє



"Загиблий під час вибуху машини в Балашисі - генерал Міноборони 59-річний Ярослав Москалик", - ідеться в повідомленні.



Вибух стався близько 10:40, коли військовий приходив повз припаркований біля будинку "Фольксваген Гольфа".



"Вибух був такої сили, що генерала відкинуло на кілька метрів, а у квартирах на нижніх поверхах розбилося скло", - уточнює видання.



Судячи з фотографій з місця, СВП було начинено вражаючими елементами. Крім того, попередньо, саморобний вибуховий пристрій у підірваній у Балашисі машині складався з ВОГів - пострілів для підствольних гранатометів.



Вибух стався біля будинку на бульварі Нестерова, Москалик жив у цьому ж районі. За інформацією джерел, рік тому власниця "Вольксваген Гольфа" продала його 29-річному громадянину Азербайджану.



Пожежу, що виникла після вибуху, уже загасили. На місці рятувальники та поліція, місце події оточили.



2021 року Москалик був заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під Москвою, в Балашисі, невідомі підірвали авто. Було ліквідовано високопоставленого генерала з Генштабу РФ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza."Загиблий під час вибуху машини в Балашисі - генерал Міноборони 59-річний", - ідеться в повідомленні.Вибух стався близько 10:40, коли військовий приходив повз припаркований біля будинку "Фольксваген Гольфа"."Вибух був такої сили, що генерала відкинуло на кілька метрів, а у квартирах на нижніх поверхах розбилося скло", - уточнює видання.Судячи з фотографій з місця, СВП було начинено вражаючими елементами. Крім того, попередньо, саморобний вибуховий пристрій у підірваній у Балашисі машині складався з ВОГів - пострілів для підствольних гранатометів.Вибух стався біля будинку на бульварі Нестерова, Москалик жив у цьому ж районі. За інформацією джерел, рік тому власниця "Вольксваген Гольфа" продала його 29-річному громадянину Азербайджану.Пожежу, що виникла після вибуху, уже загасили. На місці рятувальники та поліція, місце події оточили.2021 року Москалик був заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ.

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