Під Москвою підірвали авто з російським топ-генералом

Під Москвою підірвали авто з російським топ-генералом
Під Москвою, в Балашисі, невідомі підірвали авто. Було ліквідовано високопоставленого генерала з Генштабу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

"Загиблий під час вибуху машини в Балашисі - генерал Міноборони 59-річний Ярослав Москалик", - ідеться в повідомленні.

Вибух стався близько 10:40, коли військовий приходив повз припаркований біля будинку "Фольксваген Гольфа".

"Вибух був такої сили, що генерала відкинуло на кілька метрів, а у квартирах на нижніх поверхах розбилося скло", - уточнює видання.

Судячи з фотографій з місця, СВП було начинено вражаючими елементами. Крім того, попередньо, саморобний вибуховий пристрій у підірваній у Балашисі машині складався з ВОГів - пострілів для підствольних гранатометів.

Вибух стався біля будинку на бульварі Нестерова, Москалик жив у цьому ж районі. За інформацією джерел, рік тому власниця "Вольксваген Гольфа" продала його 29-річному громадянину Азербайджану.

Пожежу, що виникла після вибуху, уже загасили. На місці рятувальники та поліція, місце події оточили.

2021 року Москалик був заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ.


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Теги: росія, смерть
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