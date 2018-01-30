Волинянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, цьогоріч виділили понад 80 мільйонів





Їм виплачують компенсації з державного бюджету, які призначають фахівці соціального захисту населення.



Цього року профінансовано 80,6 млн грн, повідомили



Із них:



5,8 млн грн — доплати за роботу у зоні відчуження, щорічні та додаткові відпустки, збереження заробітної плати у разі переведення на нижчеоплачувану роботу та у зв’язку з відселенням, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;



55,5 млн грн — безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;



9,5 млн грн — виплата грошових компенсацій сім’ям з дітьми, які не харчуються в навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади, до досягнення повноліття виплачується грошова компенсація у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;



9,6 млн грн — виплата щомісячної грошової компенсації вартості продуктів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що належить до категорій 1 та 2;



215,6 тис. грн — виплата компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.



Крім того, з обласного бюджету щороку виділяють кошти на пільгове медичне обслуговування постраждалих осіб. У цьому році видатки у сумі 4,6 млн грн передали як субвенцію місцевим бюджетам.



Головне фото - ілюстрація Марціна Вольського.

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