На Волині провели в останню путь Героя Дем’яна Мельничука
Сьогодні, 11:21
У селі Копачівка на Волині вчора, 24 квітня, попрощалися з передчасно померлим захисником України Дем'яном Мельничуком.
Про це у фейсбуці повідомляє Наш край медіа.
Воїн (1990 р.н.) – учасник бойових дій під час АТО та після 2022 року.
Біля Стіни пам'яті відбулася громадська панахида. Провести нашого захисника-Героя в останню дорогу прийшло чимало односельчан. Копачівський сільський голова Олександр Совтис розповів про захисника, який ріс по сусідству з ним.
Відспівали Захисника в храмі Св. Іллі та з військовими почестями похоронили на місцевому кладовищі.
«Щирі співчуття родині, для якої це не перша втрата в російсько-українській війні. Вічна пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Наш край медіа.
Воїн (1990 р.н.) – учасник бойових дій під час АТО та після 2022 року.
Біля Стіни пам'яті відбулася громадська панахида. Провести нашого захисника-Героя в останню дорогу прийшло чимало односельчан. Копачівський сільський голова Олександр Совтис розповів про захисника, який ріс по сусідству з ним.
Відспівали Захисника в храмі Св. Іллі та з військовими почестями похоронили на місцевому кладовищі.
«Щирі співчуття родині, для якої це не перша втрата в російсько-українській війні. Вічна пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
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