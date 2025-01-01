На Волині провели в останню путь Героя Дем’яна Мельничука

На Волині провели в останню путь Героя Дем’яна Мельничука
У селі Копачівка на Волині вчора, 24 квітня, попрощалися з передчасно померлим захисником України Дем'яном Мельничуком.

Про це у фейсбуці повідомляє Наш край медіа.

Воїн (1990 р.н.) – учасник бойових дій під час АТО та після 2022 року.

Біля Стіни пам'яті відбулася громадська панахида. Провести нашого захисника-Героя в останню дорогу прийшло чимало односельчан. Копачівський сільський голова Олександр Совтис розповів про захисника, який ріс по сусідству з ним.

Відспівали Захисника в храмі Св. Іллі та з військовими почестями похоронили на місцевому кладовищі.

«Щирі співчуття родині, для якої це не перша втрата в російсько-українській війні. Вічна пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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