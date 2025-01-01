На Волині провели в останню путь Героя Дем’яна Мельничука

У селі Копачівка на Волині вчора, 24 квітня, попрощалися ззахисником УкраїниПро це у фейсбуці повідомляє Наш край медіа.Воїн (1990 р.н.) – учасник бойових дій під час АТО та після 2022 року.Біля Стіни пам'яті відбулася громадська панахида. Провести нашого захисника-Героя в останню дорогу прийшло чимало односельчан. Копачівський сільський головарозповів про захисника, який ріс по сусідству з ним.Відспівали Захисника в храмі Св. Іллі та з військовими почестями похоронили на місцевому кладовищі.«Щирі співчуття родині, для якої це не перша втрата в російсько-українській війні. Вічна пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.