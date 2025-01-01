Удари загарбників на Донеччині коригував безробітний
Сьогодні, 11:06
Працівники СБУ затримали інформатора фсб, який коригував удари рашистів по Силах оборони на Донеччині.
Про це в телеграмі повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора фсб. Ним виявився 55-річний безробітний зі Слов’янська, який коригував атаки рф по Силах оборони в районах Слов’янська та Краматорська.
Основним завданням коригувальника був пошук і передача координат запасних командних пунктів, ремонтних баз та складів ЗСУ.
Крім того, окупанти доручили інформатору виявити бойові позиції радіолокаційних станцій, щоб «обійти» українську ППО.
Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника і тим самим зірвали ворожі наміри. Після документування злочинних дій фігуранта його затримали за місцем проживання у Слов’янську.
За даними слідства, інформатор збирав розвіддані, об’їжджаючи прифронтову територію поблизу міста і передової.
Спочатку він «скидав» зібрану інформацію у тематичний чат-бот рашистів. Згодом фігуранта вивели на контакт з фсб через «зв’язкову» – колишню місцеву жительку, яка в лютому 2022 року виїхала до рф і почала працювати на окупантів.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
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Про це в телеграмі повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора фсб. Ним виявився 55-річний безробітний зі Слов’янська, який коригував атаки рф по Силах оборони в районах Слов’янська та Краматорська.
Основним завданням коригувальника був пошук і передача координат запасних командних пунктів, ремонтних баз та складів ЗСУ.
Крім того, окупанти доручили інформатору виявити бойові позиції радіолокаційних станцій, щоб «обійти» українську ППО.
Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника і тим самим зірвали ворожі наміри. Після документування злочинних дій фігуранта його затримали за місцем проживання у Слов’янську.
За даними слідства, інформатор збирав розвіддані, об’їжджаючи прифронтову територію поблизу міста і передової.
Спочатку він «скидав» зібрану інформацію у тематичний чат-бот рашистів. Згодом фігуранта вивели на контакт з фсб через «зв’язкову» – колишню місцеву жительку, яка в лютому 2022 року виїхала до рф і почала працювати на окупантів.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
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