Удари загарбників на Донеччині коригував безробітний

Працівники СБУ затримали, який коригував удари рашистів по Силах оборони на Донеччині.Про це в телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора фсб. Ним виявився 55-річний безробітний зі Слов’янська, який коригував атаки рф по Силах оборони в районах Слов’янська та Краматорська.Основним завданням коригувальника був пошук і передача координат запасних командних пунктів, ремонтних баз та складів ЗСУ.Крім того, окупанти доручили інформатору виявити бойові позиції радіолокаційних станцій, щоб «обійти» українську ППО.Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника і тим самим зірвали ворожі наміри. Після документування злочинних дій фігуранта його затримали за місцем проживання у Слов’янську.За даними слідства, інформатор збирав розвіддані, об’їжджаючи прифронтову територію поблизу міста і передової.Спочатку він «скидав» зібрану інформацію у тематичний чат-бот рашистів. Згодом фігуранта вивели на контакт з фсб через «зв’язкову» – колишню місцеву жительку, яка в лютому 2022 року виїхала до рф і почала працювати на окупантів.Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.