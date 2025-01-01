Telegraph розкрив зміст документа, який Україна передала Трампу





Зміст плану розкрило видання Telegraph, пише



Напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв, що цей документ є спільним баченням ЄС та України щодо завершення війни і він зараз, мовляв, лежить у Трампа на столі.



Він складається з п’яти пунктів: у першому і другому наголошують на тому, що мирна угода має ґрунтуватися «на міжнародному праві, а не на капітуляції». цьому контексті попереджають, що інакше це робить можливим вторгнення Китаю на Тайвань.



Крім того, в документі підкреслюють важливість гарантій безпеки як передумови для мирної угоди, що передбачає навіть тимчасові поступки територіями на користь росії.



У третьому пункті йжеться про те, що саме україна має бути в центрі мирного процесу, а не Дональд Трамп. У четвертому США й НАТО застерігають від дозволу росії зберегти контроль над Кримом, адже це означає, що москва загрожуватиме не лише Україні, а й Туреччині, Румунії та Болгарії.



П’ятий пункт наголошує, що росії не можна дозволити вимагати в мирній угоді обмеження розміру Збройних сил України або її оборонно-промислової бази.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час зустрічі в Лондоні Україна та європейські союзники сформували свій варіант плану врегулювання російсько-української війни, який передали американській стороні.Зміст плану розкрило видання Telegraph, пише Громадське Напередодні президент Українизаявляв, що цей документ є спільним баченням ЄС та України щодо завершення війни і він зараз, мовляв, лежить у Трампа на столі.Він складається з п’яти пунктів: у першому і другому наголошують на тому, що мирна угода має ґрунтуватися «на міжнародному праві, а не на капітуляції». цьому контексті попереджають, що інакше це робить можливим вторгнення Китаю на Тайвань.Крім того, в документі підкреслюють важливість гарантій безпеки як передумови для мирної угоди, що передбачає навіть тимчасові поступки територіями на користь росії.У третьому пункті йжеться про те, що саме україна має бути в центрі мирного процесу, а не Дональд Трамп. У четвертому США й НАТО застерігають від дозволу росії зберегти контроль над Кримом, адже це означає, що москва загрожуватиме не лише Україні, а й Туреччині, Румунії та Болгарії.П’ятий пункт наголошує, що росії не можна дозволити вимагати в мирній угоді обмеження розміру Збройних сил України або її оборонно-промислової бази.

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