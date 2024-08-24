Застряг в огорожі паркану: на Волині рятувальники визволили собаку з пастки





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



24 квітня о 19:48 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у місті Володимир на вулиці Залужній собака застряг в огорожі паркану та не могла самостійно вибратись.



Для надання допомоги було скеровано чергове відділення 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Володимир. За допомогою приманки та кошми рятувальники обережно визволили тварину з пастки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники визволили собаку з пастки.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.24 квітня о 19:48 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у місті Володимир на вулиці Залужній собака застряг в огорожі паркану та не могла самостійно вибратись.Для надання допомоги було скеровано чергове відділення 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Володимир. За допомогою приманки та кошми рятувальники обережно визволили тварину з пастки.

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