Застряг в огорожі паркану: на Волині рятувальники визволили собаку з пастки
Сьогодні, 09:48
На Волині рятувальники визволили собаку з пастки.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
24 квітня о 19:48 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у місті Володимир на вулиці Залужній собака застряг в огорожі паркану та не могла самостійно вибратись.
Для надання допомоги було скеровано чергове відділення 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Володимир. За допомогою приманки та кошми рятувальники обережно визволили тварину з пастки.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
24 квітня о 19:48 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у місті Володимир на вулиці Залужній собака застряг в огорожі паркану та не могла самостійно вибратись.
Для надання допомоги було скеровано чергове відділення 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Володимир. За допомогою приманки та кошми рятувальники обережно визволили тварину з пастки.
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