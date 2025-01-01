​Росіяни атакували Україну 103 дронами

​Росіяни атакували Україну 103 дронами
У ніч на 25 квітня Росія атакувала Україну 103-ма ударними безпілотниками (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел (РФ).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 41 "шахеда" та безпілотників інших типів на сході, півночі та в центрі країни. 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені, без негативних наслідків). Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

23 квітня росіяни запустили по території України 134 ударні дрони, ППО збила 67.

Минулого тижня ППО Сил оборони знищила 699 російських повітряних цілей.

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Теги: Росія, війна
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