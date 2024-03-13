На Волині фінішує весняна посівна: скільки ще треба засіяти

На Волині фінішує весняна посівна: скільки ще треба засіяти
У Волинській області завершується посів ранніх ярих культур.

Про це повідомили в департаменті агропромислового розвитку Волинської ОВА.

Станом на 24 квітня 2025 року волинські агровиробники засіяли 86,5 тис.га ярих зернових і зернобобових культур, що становить 71% до намірів їх посіву.

Повністю засіяні площі під ярою пшеницею та тритикале (9 тис.га), ячменем (19 тис.га), горохом (4,5 тис.га), вівсом (29 тис. га) та цукровими буряками (12 тис. га).

Завершується посів кукурудзи на зерно (засіяно 25 тис. га, або 49% від наміру), соняшнику (засіяно 19 тис. га, або 86% від наміру), сої (засіяно 40 тис. га, або 46% від наміру).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, посівна, АПК, сільське господарство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині фінішує весняна посівна: скільки ще треба засіяти
Сьогодні, 08:25
Українські АЗС перерахували вартість бензину: які тепер ціни
Сьогодні, 07:31
На Волині судили 20-річного водія вантажіки, який на смерть збив велосипедистку
Сьогодні, 05:28
Насірова взяли під варту і збільшили заставу
Сьогодні, 03:42
У громаді на Волині встановили меморіальні дошки загиблим воїнам-землякам. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
Волинські аграрії завершують посів ранніх ярих культур Волинські аграрії завершують посів ранніх ярих культур
05 квітня, 05:28
Волинські аграрії можуть отримати компенсацію за куплену техніку Волинські аграрії можуть отримати компенсацію за куплену техніку
13 березня, 2024, 03:21
На Волині ярими зерновими і зернобобовими засіяно вже третину від запланованих площ На Волині ярими зерновими і зернобобовими засіяно вже третину від запланованих площ
23 березня, 23:19
У структурі посівних площ на Волині переважає соя У структурі посівних площ на Волині переважає соя
22 березня, 14:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині фінішує весняна посівна: скільки ще треба засіяти
Сьогодні, 08:25
 0
Українські АЗС перерахували вартість бензину: які тепер ціни
Сьогодні, 07:31
 0
На Волині судили 20-річного водія вантажіки, який на смерть збив велосипедистку
Сьогодні, 05:28
 0
Насірова взяли під варту і збільшили заставу
Сьогодні, 03:42
 0
У громаді на Волині встановили меморіальні дошки загиблим воїнам-землякам. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8