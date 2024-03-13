На Волині фінішує весняна посівна: скільки ще треба засіяти

У Волинській області завершується посів ранніх ярих культур.Про це повідомили в департаменті агропромислового розвитку Волинської ОВА.Станом на 24 квітня 2025 року волинські агровиробники засіяли 86,5 тис.га ярих зернових і зернобобових культур, що становить 71% до намірів їх посіву.Повністю засіяні площі під ярою пшеницею та тритикале (9 тис.га), ячменем (19 тис.га), горохом (4,5 тис.га), вівсом (29 тис. га) та цукровими буряками (12 тис. га).Завершується посів кукурудзи на зерно (засіяно 25 тис. га, або 49% від наміру), соняшнику (засіяно 19 тис. га, або 86% від наміру), сої (засіяно 40 тис. га, або 46% від наміру).