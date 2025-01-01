На Волині судили 20-річного водія вантажіки, який на смерть збив велосипедистку

На Волині судили 20-річного водія вантажіки, який на смерть збив велосипедистку
На Волині судили 20-річного водія, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

Про це йдеться на сайті Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 20-річного жителя міста Луцька винуватим у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, а також у невиконанні судового рішення (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 382 КК України).

Удень 15 листопада 2024 року нетверезий чоловік, рухаючись за кермом автомобіля марки «MAN» на автодорозі між селами Піддубці та Борохів Луцького району наїхав на велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку.

Від отриманих травм 65-річна жінка загинула на місці події.
На момент вчинення ДТП водій рішенням суду був на рік позбавлений права керування транспортними засобами, адже притягувався до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Суд призначив чоловікові, який перебуває під домашнім арештом, покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк п'ять років.

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Теги: Україна, Волинь, ДТП, смертельна аварія, суд
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