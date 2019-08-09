Насірова взяли під варту і збільшили заставу





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Колегія суддів – Ігор Строгий, Леся Федорак і Віктор Ногачевський – частково задовольнили клопотання прокурора САП про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн гривень, йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.



Клопотання стало наслідком мобілізації Насірова. Розгляд тривав протягом двох судових засідань. Суд зокрема заслуховував доводи прокурора, яка зазначила, що таке бажання Насірова мобілізуватися лише повʼязано зі спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності, який спливає менш ніж за рік.



Своєю чергою, Насіров та його захисники заперечували проти задоволення клопотання та стверджували, що мотиви добровільної мобілізації є "боргом державі та обовʼязком".



Крім того суд допитав свідків, котрі підтвердили ініціативу з пошуку військової частини самим Насіровим, його переведення з бойової посади на небойову наявністю в нього відповідного висновку ВЛК. Водночас зазначили, що Насіров не повідомляв ім про необхідність йому зʼявлятися до суду під час несення служби.



Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили схему легалізації частини рекордного хабаря на суму в 21 млн євро, одержаного екс-головою Державної фіскальної служби та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу. У червні минулого року суд відпустив Насірова під заставу в 200 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вищий антикорупційний суд взяв під варту ексголову Державної фіскальної служби України Роман Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 до 40 млн грн.Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на Центр протидії корупціїу четвер, 24 квітня.Колегія суддів – Ігор Строгий, Леся Федорак і Віктор Ногачевський – частково задовольнили клопотання прокурора САП про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн гривень, йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.Клопотання стало наслідком мобілізації Насірова. Розгляд тривав протягом двох судових засідань. Суд зокрема заслуховував доводи прокурора, яка зазначила, що таке бажання Насірова мобілізуватися лише повʼязано зі спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності, який спливає менш ніж за рік.Своєю чергою, Насіров та його захисники заперечували проти задоволення клопотання та стверджували, що мотиви добровільної мобілізації є "боргом державі та обовʼязком".Крім того суд допитав свідків, котрі підтвердили ініціативу з пошуку військової частини самим Насіровим, його переведення з бойової посади на небойову наявністю в нього відповідного висновку ВЛК. Водночас зазначили, що Насіров не повідомляв ім про необхідність йому зʼявлятися до суду під час несення служби.Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили схему легалізації частини рекордного хабаря на суму в 21 млн євро, одержаного екс-головою Державної фіскальної служби та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу. У червні минулого року суд відпустив Насірова під заставу в 200 млн грн.

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