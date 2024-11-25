У громаді на Волині встановили меморіальні дошки загиблим воїнам-землякам. ФОТО

На фасаді Пнівненського ліцею на Волині відкрили меморіальні дошки двом Героям – випускникам закладу.Про це повідомляють на сторінці Камінь-Каширської міської об'єднаної територіальної громади."Пекельно боляче втрачати тих, хто віддав своє життя за наше мирне небо, за можливість жити, навчатися й працювати. Ми у вічному боргу перед кожним Захисником, чия хоробрість та самопожертва стала фундаментом нашої свободи. 24 квітня 2025 року, на фасаді Пнівненського ліцею відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам – випускникам цього освітнього закладу:з села Фаринки таз села Волиця", - йдеться у дописі.У скорботній і водночас шанобливій атмосфері до пам’ятного заходу долучилися родини загиблих воїнів, представники місцевої та районної влади, духовенство, педагогічний та учнівський колектив ліцею, небайдужі односельці. Присутні вшанували пам’ять Героїв хвилиною мовчання, запалили лампадки, поклали квіти.Зі словами подяки та пошани до родин загиблих та всіх присутніх звернувся міський голова«Ми схиляємо голови перед подвигом Сергія та Віктора. Їхнє життя – це приклад справжньої відданості та жертовності. Вони довели, що любов до Батьківщини – не пафосні слова, а усвідомлений вибір і конкретна дія. Сьогодні нам уже не потрібно шукати взірці героїзму у підручниках з історії – вони поруч із нами, у долях наших Захисників. А меморіальні дошки – це не просто символ пам’яті. Це щоденне нагадування про ціну свободи й заклик кожному з нас берегти Україну, дбати про неї та жити гідно тих, хто віддав за неї життя.».Обидва воїни стали на захист України у найтяжчі для держави часи. Вони пройшли складний бойовий шлях і, на жаль, не повернулися додому. Їхні імена назавжди закарбовані в пам’яті рідних, побратимів, односельців і шкільної спільноти та всієї громади.