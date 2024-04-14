Адміністрація Трампа вважає, що росія має повернути Україні ЗАЕС.





Про це пише 24 Канал з посиланням на



У США вирішують долю Запорізької АЕС

Якщо ЗАЕС після завершення війни залишиться на підконтрольній Україні території, то нею зможуть керувати Сполучені Штати. Електроенергію, яку вироблятиме АЕС, зможуть надавати обом сторонам.



Джерела видання, які повідомили про цю позицію США, додали, що деталі планів ще не завершені та можуть змінитися.



Раніше мирний план адміністрації Трампа пропонував зробити Запорізьку АЕС нейтральною територією. Ще тоді у США висловилися, що станція може працювати як для України, так і для окупованих Росією областей, що могло б сприяти завершенню війни.



Що ще можуть вимагати США від Росії

У межах майбутньої мирної угоди США вимагатимуть у Росії визнання права України мати власну армію та оборонну промисловість. Таку позицію спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф висловить владіміру путіну.



Адміністрація президента США загалом прагне деяких поступок від Кремля та від України. У путіна Сполучені Штати також, імовірно, вимагатимуть повернення окупованих Росією населених пунктів у Харківській області.



Однак була інформація, що США пропонували визнати Крим російською територією та заморозити більшість інших окупованих територій, фактично залишаючи їх під контролем росії. Трамп спростував таку позицію та розкритикував Путіна за останні напади на Україну.



"Я не задоволений російськими ударами по Києву. Немає потреби, і дуже поганий час. Володимир, СТОП! Щотижня гине 5000 солдатів. Досягнімо мирної угоди", – написав американський президент у своїй соціальній мережі.



У США також зазначили, що будь-яка мирна угода потребуватиме гарантій безпеки для України, а з Росії можуть зняти санкції, якщо угоди все ж таки буде досягнуто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адміністрація Трампа вважає, що Росія має повернути Україні Запорізьку АЕС, яку окупанти захопили на початку свого повномасштабного вторгнення. У такому разі США зможуть контролювати цей об'єкт.Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Якщо ЗАЕС після завершення війни залишиться на підконтрольній Україні території, то нею зможуть керувати Сполучені Штати. Електроенергію, яку вироблятиме АЕС, зможуть надавати обом сторонам.Джерела видання, які повідомили про цю позицію США, додали, що деталі планів ще не завершені та можуть змінитися.Раніше мирний план адміністрації Трампа пропонував зробити Запорізьку АЕС нейтральною територією. Ще тоді у США висловилися, що станція може працювати як для України, так і для окупованих Росією областей, що могло б сприяти завершенню війни.У межах майбутньої мирної угоди США вимагатимуть у Росії визнання права України мати власну армію та оборонну промисловість. Таку позицію спецпосланець Двисловить владіміру путіну.Адміністрація президента США загалом прагне деяких поступок від Кремля та від України. У путіна Сполучені Штати також, імовірно, вимагатимуть повернення окупованих Росією населених пунктів у Харківській області.Однак була інформація, що США пропонували визнати Крим російською територією та заморозити більшість інших окупованих територій, фактично залишаючи їх під контролем росії. Трамп спростував таку позицію та розкритикував Путіна за останні напади на Україну."Я не задоволений російськими ударами по Києву. Немає потреби, і дуже поганий час. Володимир, СТОП! Щотижня гине 5000 солдатів. Досягнімо мирної угоди", – написав американський президент у своїй соціальній мережі.У США також зазначили, що будь-яка мирна угода потребуватиме гарантій безпеки для України, а з Росії можуть зняти санкції, якщо угоди все ж таки буде досягнуто.

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