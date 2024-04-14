Адміністрація Трампа вважає, що росія має повернути Україні ЗАЕС.

Адміністрація Трампа вважає, що росія має повернути Україні ЗАЕС.
Адміністрація Трампа вважає, що Росія має повернути Україні Запорізьку АЕС, яку окупанти захопили на початку свого повномасштабного вторгнення. У такому разі США зможуть контролювати цей об'єкт.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

У США вирішують долю Запорізької АЕС
Якщо ЗАЕС після завершення війни залишиться на підконтрольній Україні території, то нею зможуть керувати Сполучені Штати. Електроенергію, яку вироблятиме АЕС, зможуть надавати обом сторонам.

Джерела видання, які повідомили про цю позицію США, додали, що деталі планів ще не завершені та можуть змінитися.

Раніше мирний план адміністрації Трампа пропонував зробити Запорізьку АЕС нейтральною територією. Ще тоді у США висловилися, що станція може працювати як для України, так і для окупованих Росією областей, що могло б сприяти завершенню війни.

Що ще можуть вимагати США від Росії
У межах майбутньої мирної угоди США вимагатимуть у Росії визнання права України мати власну армію та оборонну промисловість. Таку позицію спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф висловить владіміру путіну.

Адміністрація президента США загалом прагне деяких поступок від Кремля та від України. У путіна Сполучені Штати також, імовірно, вимагатимуть повернення окупованих Росією населених пунктів у Харківській області.

Однак була інформація, що США пропонували визнати Крим російською територією та заморозити більшість інших окупованих територій, фактично залишаючи їх під контролем росії. Трамп спростував таку позицію та розкритикував Путіна за останні напади на Україну.

"Я не задоволений російськими ударами по Києву. Немає потреби, і дуже поганий час. Володимир, СТОП! Щотижня гине 5000 солдатів. Досягнімо мирної угоди", – написав американський президент у своїй соціальній мережі.

У США також зазначили, що будь-яка мирна угода потребуватиме гарантій безпеки для України, а з Росії можуть зняти санкції, якщо угоди все ж таки буде досягнуто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, ЗАЕС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Адміністрація Трампа вважає, що росія має повернути Україні ЗАЕС.
Сьогодні, 23:19
У Луцьку старшокласників вчать керувати дронами, стріляти, шукати вибухівку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:37
Луцька громада отримала міжнародний грант на пів мільйона євро
Сьогодні, 21:49
В ДТП на Запоріжжі загинув матрос із Волині Олександр Козловський
Сьогодні, 21:06
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 квітня
Сьогодні, 20:20
Схожі новини
МАГАТЕ вперше здійснило ротацію на ЗАЕС без погодження з Україною МАГАТЕ вперше здійснило ротацію на ЗАЕС без погодження з Україною
02 березня, 15:06
Росія готує нову провокацію під фальшивим прапором на Запорізькій АЕС, – Генштаб Росія готує нову провокацію під фальшивим прапором на Запорізькій АЕС, – Генштаб
14 квітня, 2024, 15:13
Росія завдала 12 ударів по Запоріжжю: ЗАЕС вчергове на межі блекауту Росія завдала 12 ударів по Запоріжжю: ЗАЕС вчергове на межі блекауту
22 березня, 2024, 08:44
Росіяни нарешті дали доступ експертам МАГАТЕ до дахів 3 і 4 енергоблоків ЗАЕС Росіяни нарешті дали доступ експертам МАГАТЕ до дахів 3 і 4 енергоблоків ЗАЕС
04 серпня, 2023, 17:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Адміністрація Трампа вважає, що росія має повернути Україні ЗАЕС.
Сьогодні, 23:19
 0
У Луцьку старшокласників вчать керувати дронами, стріляти, шукати вибухівку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:37
 0
Луцька громада отримала міжнародний грант на пів мільйона євро
Сьогодні, 21:49
 0
В ДТП на Запоріжжі загинув матрос із Волині Олександр Козловський
Сьогодні, 21:06
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 квітня
Сьогодні, 20:20
 0
Медіа
відео
1/8