У Луцьку старшокласників вчать керувати дронами, стріляти, шукати вибухівку. ВІДЕО





Про це Юрій Семчук. З його слів, заняття відбуваються у шести локаціях.



"Це є стрільба із страйкбольної зброї по мішенях, переправа через канал, через мотузку, це БПЛА – практичні заняття, основи поводження зі зброї. Тактична медицина, мінна безпека, і ці локації діти протягом дня проходять. Діти приходять закріплювати свої знання із предмета захисту України", — сказав Юрія Семчук.



Вчилася стріляти зі страйкбольного приводу одинадцятикласниця Луцького ліцею №18 Яна Кочура: "Війна в країні і потрібно мати такі базові якісь знання про те, як стріляти, як надавати першу меддопомогу".



Заняття зі стрільби для учнів проводить 20-річна волонтерка Софія Лещенко. Дівчина родом із Донецька. До Луцька разом із родиною переїхала на початку війни.



"Щоб більш безпечно було, то страйкбольні приводи — це просто маленькі пластикові пульки вилітають. Навчитись прицілитись, знати, як поводитись зі зброєю – це все так само як з бойовою", — говорить інструкторка.



Практичні заняття для школярів проводять представники Збройних сил України, добровольчих батальйонів, рятувальники, волонтери. Луцький міський молодіжний центр, зі слів Юрія Семчука, долучається до цих зборів уже третій рік поспіль.



Навчання із тактичної медицини для старшокласників проводить бойовий медик із позивним "Хеджи", який нещодавно повернувся із зони бойових дій. "Згадуємо турнікети, виправляємо помилки, які вони допускають при накладанні і трішки коригуємо їхню техніку виконання маніпуляцій", — зазначив бойовий медик.



На одній із локацій учасників вишколу навчати керувати дронами, на іншій —рятувальники вчили правил мінної безпеки. Встиг знайти три вибухонебезпечні предмети старшокласник Денис Чернюк.



"Як навчили, то тепер більш-менш, а так то мені казалось спочатку, що тут таке складне щось є", — зазначив старшокласник одного з ліцеїв Луцька.



Триватимуть начально-польові збори впродовж трьох днів, зазначив директор міського молодіжного центру Юрій Семчук. Щодня на заняття приходять орієнтовно 80 школярів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку тривають навчально-польові збори для старшокласників, котрі в рамках вишколів вчаться керувати дронами, шукати вибухові пристрої, проходять вогневу підготовку та долають перешкоди.Про це Суспільному розповів директор міського молодіжного центру. З його слів, заняття відбуваються у шести локаціях."Це є стрільба із страйкбольної зброї по мішенях, переправа через канал, через мотузку, це БПЛА – практичні заняття, основи поводження зі зброї. Тактична медицина, мінна безпека, і ці локації діти протягом дня проходять. Діти приходять закріплювати свої знання із предмета захисту України", — сказав Юрія Семчук.Вчилася стріляти зі страйкбольного приводу одинадцятикласниця Луцького ліцею №18 Яна Кочура: "Війна в країні і потрібно мати такі базові якісь знання про те, як стріляти, як надавати першу меддопомогу".Заняття зі стрільби для учнів проводить 20-річна волонтерка. Дівчина родом із Донецька. До Луцька разом із родиною переїхала на початку війни."Щоб більш безпечно було, то страйкбольні приводи — це просто маленькі пластикові пульки вилітають. Навчитись прицілитись, знати, як поводитись зі зброєю – це все так само як з бойовою", — говорить інструкторка.Практичні заняття для школярів проводять представники Збройних сил України, добровольчих батальйонів, рятувальники, волонтери. Луцький міський молодіжний центр, зі слів Юрія Семчука, долучається до цих зборів уже третій рік поспіль.Навчання із тактичної медицини для старшокласників проводить бойовий медик із позивним "Хеджи", який нещодавно повернувся із зони бойових дій. "Згадуємо турнікети, виправляємо помилки, які вони допускають при накладанні і трішки коригуємо їхню техніку виконання маніпуляцій", — зазначив бойовий медик.На одній із локацій учасників вишколу навчати керувати дронами, на іншій —рятувальники вчили правил мінної безпеки. Встиг знайти три вибухонебезпечні предмети старшокласник Денис Чернюк."Як навчили, то тепер більш-менш, а так то мені казалось спочатку, що тут таке складне щось є", — зазначив старшокласник одного з ліцеїв Луцька.Триватимуть начально-польові збори впродовж трьох днів, зазначив директор міського молодіжного центру Юрій Семчук. Щодня на заняття приходять орієнтовно 80 школярів.

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