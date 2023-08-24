В ДТП на Запоріжжі загинув матрос із Волині Олександр Козловський

В ДТП на Запоріжжі загинув матрос із Волині Олександр Козловський
Волинь знову втратила захисника-краянина. Трагічна звістка надійшла у Зимнівську громаду.

Про це повідомив очільник Зимнівської територіальної громади В'ячеслав Католик.

"З глибоким сумом повідомляємо, що унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 21 квітня 2025 року поблизу н.п. Шопки Золочівського району Львівської області трагічно загинув наш земляк — матрос Олександр Андрійович Козловський, 1988 року народження, мешканець села Руснів", - йдеться у дописі на сторінці В'ячеслава Католика.

Про час і місце прощання та поховання буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Зимне, смерть, загибель, війна, Запоріжжя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька громада отримала міжнародний грант на пів мільйона євро
Сьогодні, 21:49
В ДТП на Запоріжжі загинув матрос із Волині Олександр Козловський
Сьогодні, 21:06
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 квітня
Сьогодні, 20:20
Відомо ім'я міського голови з Волині, якому вручили підозру про розтрату 6 мільйонів для ЗСУ
Сьогодні, 19:56
П'ятеро волинян організували злочинну схему збуту наркотиків і психотропів. ВІДЕО
Сьогодні, 19:01
Схожі новини
В Запоріжжі при не виявлених обставинах загинув військовий з Волині Валентин Литвинчук В Запоріжжі при не виявлених обставинах загинув військовий з Волині Валентин Литвинчук
24 серпня, 2023, 21:03
На війні загинув 21-річний воїн з Волині Любомир Картишев На війні загинув 21-річний воїн з Волині Любомир Картишев
18 квітня, 20:45
На Харківщині внаслідок обстрілу загинув волинянин Сергій Білоскурник На Харківщині внаслідок обстрілу загинув волинянин Сергій Білоскурник
14 квітня, 20:35
На війні загинув старший сержант з Волині Петро Костюк На війні загинув старший сержант з Волині Петро Костюк
10 квітня, 23:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцька громада отримала міжнародний грант на пів мільйона євро
Сьогодні, 21:49
 0
В ДТП на Запоріжжі загинув матрос із Волині Олександр Козловський
Сьогодні, 21:06
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 квітня
Сьогодні, 20:20
 0
Відомо ім'я міського голови з Волині, якому вручили підозру про розтрату 6 мільйонів для ЗСУ
Сьогодні, 19:56
 0
П'ятеро волинян організували злочинну схему збуту наркотиків і психотропів. ВІДЕО
Сьогодні, 19:01
 0
Медіа
відео
1/8