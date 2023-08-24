В ДТП на Запоріжжі загинув матрос із Волині Олександр Козловський





Про це повідомив очільник Зимнівської територіальної громади В'ячеслав Католик.



"З глибоким сумом повідомляємо, що унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 21 квітня 2025 року поблизу н.п. Шопки Золочівського району Львівської області трагічно загинув наш земляк — матрос Олександр Андрійович Козловський, 1988 року народження, мешканець села Руснів", - йдеться у дописі на сторінці В'ячеслава Католика.



Про час і місце прощання та поховання буде повідомлено додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost

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