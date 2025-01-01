Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 25 квітня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 16-21°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 16-21°.

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