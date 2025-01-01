Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 25 квітня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 16-21°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 квітня
Сьогодні, 20:20
Відомо ім'я міського голови з Волині, якому вручили підозру про розтрату 6 мільйонів для ЗСУ
Сьогодні, 19:56
П'ятеро волинян організували злочинну схему збуту наркотиків і психотропів. ВІДЕО
Сьогодні, 19:01
Кількість загиблих у Києві зросла до 12: аварійно-рятувальні роботи тривають
Сьогодні, 18:05
У Ковелі хочуть дослідити досі невідомі поховання німецьких військових
Сьогодні, 17:24
Схожі новини
Синоптики попередили волинян про небезпечні заморозки Синоптики попередили волинян про небезпечні заморозки
Сьогодні, 14:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 квітня
23 квітня, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 квітня
22 квітня, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 квітня
21 квітня, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 квітня
Сьогодні, 20:20
 0
Відомо ім'я міського голови з Волині, якому вручили підозру про розтрату 6 мільйонів для ЗСУ
Сьогодні, 19:56
 0
П'ятеро волинян організували злочинну схему збуту наркотиків і психотропів. ВІДЕО
Сьогодні, 19:01
 0
Кількість загиблих у Києві зросла до 12: аварійно-рятувальні роботи тривають
Сьогодні, 18:05
 0
У Ковелі хочуть дослідити досі невідомі поховання німецьких військових
Сьогодні, 17:24
 0
Медіа
відео
1/8