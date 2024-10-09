Луцька громада отримала міжнародний грант на пів мільйона євро

Луцька громада отримала міжнародний грант на пів мільйона євро
Луцька міська територіальна громада отримала черговий грант в розмірі майже 500 тисяч євро.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Очільник громади розповів, що в обласному центрі Волині стартує реалізація міжнародного проєкту «Енергомодернізація нового центру STEM-освіти в Луцьку: популяризація кліматичних заходів».

Проєкт впроваджується спільно з Краєм Ліппе Федеративної Республіки Німеччина та співфінансується з коштів Уряду ФРН.

Загальний бюджет проєкту складає 550 тисяч євро. Грантові кошти, які
вдалося залучити, — 495 тисяч євро, внесок Луцької громади — 55 тисяч євро (10% від суми).

Центр STEM-освіти буде створено на базі комунального закладу “Міжшкільний ресурсний центр Луцької міської ради” на вулиці Олімпійська (Писаревського). Зокрема, заплановані заходи з модернізації систем теплопостачання, енергозабезпечення, термомодернізація зовнішніх стін будівлі, утеплення даху будівлі та стелі підвального приміщення, облаштування системи вентиляції, зеленої інтерактивної зони на прилеглій території.

Також буде облаштовано інтерактивний освітній простір у форматі кінозалу для відео- та аудіовізуалізації навчальних і промоційних матеріалів, показу освітніх відео, відбуватимуться заходи з обміну досвідом між експертами Луцька та Ліппе, буде створено вебсторінку навчального центру, встановлено електронні інформаційні табло.

Завдяки проєкту вдасться підвищити рівень енергоефективності будівлі центру STEM-освіти, зменшити витрати на опалення та електроенергію, створити комфортні умови для навчання та роботи учнів і викладачів.

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Теги: Волинь, Луцьк, Луцька міська рада, допомога
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