Луцька громада отримала міжнародний грант на пів мільйона євро

Луцька міська територіальна громада отримала черговий грант в розмірі майже 500 тисяч євро.Про це повідомив Луцький міський головаОчільник громади розповів, що в обласному центрі Волині стартує реалізація міжнародного проєкту «Енергомодернізація нового центру STEM-освіти в Луцьку: популяризація кліматичних заходів».Проєкт впроваджується спільно з Краєм Ліппе Федеративної Республіки Німеччина та співфінансується з коштів Уряду ФРН.Загальний бюджет проєкту складає 550 тисяч євро. Грантові кошти, яківдалося залучити, — 495 тисяч євро, внесок Луцької громади — 55 тисяч євро (10% від суми).Центр STEM-освіти буде створено на базі комунального закладу “Міжшкільний ресурсний центр Луцької міської ради” на вулиці Олімпійська (Писаревського). Зокрема, заплановані заходи з модернізації систем теплопостачання, енергозабезпечення, термомодернізація зовнішніх стін будівлі, утеплення даху будівлі та стелі підвального приміщення, облаштування системи вентиляції, зеленої інтерактивної зони на прилеглій території.Також буде облаштовано інтерактивний освітній простір у форматі кінозалу для відео- та аудіовізуалізації навчальних і промоційних матеріалів, показу освітніх відео, відбуватимуться заходи з обміну досвідом між експертами Луцька та Ліппе, буде створено вебсторінку навчального центру, встановлено електронні інформаційні табло.Завдяки проєкту вдасться підвищити рівень енергоефективності будівлі центру STEM-освіти, зменшити витрати на опалення та електроенергію, створити комфортні умови для навчання та роботи учнів і викладачів.