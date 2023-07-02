Українські АЗС перерахували вартість бензину: які тепер ціни





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Загалом, за даними Консалтингової групи "А-95", великі мережі АЗС розливають ресурс по 48,95-57,99 грн/л. Найдорожче:



WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Українські АЗС відчутно знизили ціни на бензин А-95

Найнижчі ціни встановили на заправках Авантаж 7 – 48,95 грн/л. А також:



RLS – 49,9 грн/л;

Маркет – 49,99 грн/л;

Фактор – 50 грн/л.

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні



Що буде з цінами на бензин після 1 травня



Зі свого боку, паливний експерт Сергій Куюн зазначив: у травні очікується значне здешевлення бензину в Україні. За його прогнозом, ціни знизяться на 3 грн/л, йдеться у матеріалі delo.ua.



Втім, наголошує експерт, це уможливиться лише за умови низьких цін на нафту. Зокрема, якщо до кінця поточного місяця вартість еталонної марки Brent перебуватиме на рівні 65 доларів за барель.



Водночас, за даними investing.com, станом на 16:52 за Києвом нафта Brent торгувалася за ціною 66,58 долара/барель. Що:



на 0,7% вище, ніж попередньої сесії;

не відкидає повністю можливості значного здешевлення бензину в Україні у травні.



Скільки коштує нафта Brent

Як повідомляв OBOZ.UA, за словами паливного експерта Олександра Сіренка, з 1 травня всі АЗС в Україні перейдуть на бензин із біоетанолом (спирт), але для більшості водіїв це буде практично непомітно. При цьому ціна пального не зросте, а за дотримання стандартів жодної шкоди для авто не буде.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські АЗС значно знизили ціни на бензин А-95. Так, 24 квітня вони продають його в середньому по 54,83 грн/л, що на 13 коп. нижче, ніж днем раніше.Про це повідомляє Obozrevatel. Загалом, за даними Консалтингової групи "А-95", великі мережі АЗС розливають ресурс по 48,95-57,99 грн/л. Найдорожче:WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;Shell – 57,95 грн/л.Українські АЗС відчутно знизили ціни на бензин А-95Найнижчі ціни встановили на заправках Авантаж 7 – 48,95 грн/л. А також:RLS – 49,9 грн/л;Маркет – 49,99 грн/л;Фактор – 50 грн/л.Скільки коштує бензин на АЗС сьогодніЗі свого боку, паливний експерт Сергій Куюн зазначив: у травні очікується значне здешевлення бензину в Україні. За його прогнозом, ціни знизяться на 3 грн/л, йдеться у матеріалі delo.ua.Втім, наголошує експерт, це уможливиться лише за умови низьких цін на нафту. Зокрема, якщо до кінця поточного місяця вартість еталонної марки Brent перебуватиме на рівні 65 доларів за барель.Водночас, за даними investing.com, станом на 16:52 за Києвом нафта Brent торгувалася за ціною 66,58 долара/барель. Що:на 0,7% вище, ніж попередньої сесії;не відкидає повністю можливості значного здешевлення бензину в Україні у травні.Як повідомляв OBOZ.UA, за словами паливного експерта Олександра Сіренка, з 1 травня всі АЗС в Україні перейдуть на бензин із біоетанолом (спирт), але для більшості водіїв це буде практично непомітно. При цьому ціна пального не зросте, а за дотримання стандартів жодної шкоди для авто не буде.

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