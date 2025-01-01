Росія вдарила по багатоповерхівці у Павлограді: є загиблі та поранені

Росія вдарила по багатоповерхівці у Павлограді: є загиблі та поранені
Уранці 25 квітня російські війська обстріляли Павлоград, що в Дніпропетровській області. Окупанти поцілили по житловій п’ятиповерхівці.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За попередніми даними, унаслідок удару загинула одна людина — це була 76-річна жінка. Ще восьмеро зазнали поранень, одна людина — у важкому стані.

Згодом повідомили, що унаслідок атаки загинули три людини, серед них — дитина. Рятувальні роботи тривають.

Кількість постраждалих зросла до 10, заявив очільник Дніпропетровської ОВА. Серед них — 17-річний хлопець, він у стані середньої тяжкості.

У багатьох поранених виявили отруєння продуктами горіння. Також є черепно-мозкові травми, переломи, рвані рани. Усім надають необхідну меддопомогу.

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Теги: Росія, війна
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