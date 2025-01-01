Росія вдарила по багатоповерхівці у Павлограді: є загиблі та поранені
Сьогодні, 10:06
Уранці 25 квітня російські війська обстріляли Павлоград, що в Дніпропетровській області. Окупанти поцілили по житловій п’ятиповерхівці.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За попередніми даними, унаслідок удару загинула одна людина — це була 76-річна жінка. Ще восьмеро зазнали поранень, одна людина — у важкому стані.
Згодом повідомили, що унаслідок атаки загинули три людини, серед них — дитина. Рятувальні роботи тривають.
Кількість постраждалих зросла до 10, заявив очільник Дніпропетровської ОВА. Серед них — 17-річний хлопець, він у стані середньої тяжкості.
У багатьох поранених виявили отруєння продуктами горіння. Також є черепно-мозкові травми, переломи, рвані рани. Усім надають необхідну меддопомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За попередніми даними, унаслідок удару загинула одна людина — це була 76-річна жінка. Ще восьмеро зазнали поранень, одна людина — у важкому стані.
Згодом повідомили, що унаслідок атаки загинули три людини, серед них — дитина. Рятувальні роботи тривають.
Кількість постраждалих зросла до 10, заявив очільник Дніпропетровської ОВА. Серед них — 17-річний хлопець, він у стані середньої тяжкості.
У багатьох поранених виявили отруєння продуктами горіння. Також є черепно-мозкові травми, переломи, рвані рани. Усім надають необхідну меддопомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія вдарила по багатоповерхівці у Павлограді: є загиблі та поранені
Сьогодні, 10:06
Росіяни атакували Україну 103 дронами
Сьогодні, 09:05
На Волині фінішує весняна посівна: скільки ще треба засіяти
Сьогодні, 08:25
Українські АЗС перерахували вартість бензину: які тепер ціни
Сьогодні, 07:31