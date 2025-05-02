Джей Ді Венс не бачить ознак закінчення війни в Україні «найближчим часом»

Джей Ді Венс висловився щодо малої ймовірності завершення російсько-української війни в найближчій перспективі.



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При цьому віцепрезидент США поскаржився, що мирний процес "нікуди не рухається". Через це Венс переконаний, що "найближчим часом нічого не завершиться".



Раніше соратник Дональда Трампа заявив пресі, що Україна не може виграти війну проти Росії, а конфлікт може перерости у ядерний, тому вимагає від нашої держави територіальних поступок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В інтерв'ю американському лояльному до Республіканської партії каналу Fox News віцепрезидент Сполучених Штатіввисловився щодо малої ймовірності завершення російсько-української війни в найближчій перспективі.Як пише LB.ua з посиланням на Reuters, за словами другої людини у Вашингтоні, "усе зараз залежить від росіян та українців, які тепер знають умови одне одного для миру". Венс покладає відповідальність на завершення "брутальної війни" на обидві сторони.При цьому віцепрезидент США поскаржився, що мирний процес "нікуди не рухається". Через це Венс переконаний, що "найближчим часом нічого не завершиться".Раніше соратникзаявив пресі, що Україна не може виграти війну проти Росії, а конфлікт може перерости у ядерний, тому вимагає від нашої держави територіальних поступок.

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