Удар по Запоріжжю: росія поцілила у залізничне підприємство





Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.



Серед поранених — 13-річна дитина. 12 людей наразі в медзакладах Запоріжжя. У постраждалих внаслідок обстрілу виявили контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи.



Як повідомили в «Укрзалізниці», уночі ворог атакував локомотиворемонтний завод у Запоріжжі, який займається ремонтом пасажирських електровозів. Пожежу там вдалося загасити лише на ранок.



Нагадаємо, пізно ввечері 1 травня росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. По місту завдали щонайменше 10 ударів. Окупанти поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти й обʼєктах інфраструктури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія пізно ввечері 1 травня атакувала безпілотниками Запоріжжя. Кількість поранених унаслідок російського обстрілу зросла до 29 людей.Про це повідомив очільник Запорізької ОВАСеред поранених — 13-річна дитина. 12 людей наразі в медзакладах Запоріжжя. У постраждалих внаслідок обстрілу виявили контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи.Як повідомили в «Укрзалізниці», уночі ворог атакував локомотиворемонтний завод у Запоріжжі, який займається ремонтом пасажирських електровозів. Пожежу там вдалося загасити лише на ранок.Нагадаємо, пізно ввечері 1 травня росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. По місту завдали щонайменше 10 ударів. Окупанти поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти й обʼєктах інфраструктури.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію