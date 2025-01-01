Удар по Запоріжжю: росія поцілила у залізничне підприємство

Удар по Запоріжжю: росія поцілила у залізничне підприємство
Росія пізно ввечері 1 травня атакувала безпілотниками Запоріжжя. Кількість поранених унаслідок російського обстрілу зросла до 29 людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Серед поранених — 13-річна дитина. 12 людей наразі в медзакладах Запоріжжя. У постраждалих внаслідок обстрілу виявили контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи.

Як повідомили в «Укрзалізниці», уночі ворог атакував локомотиворемонтний завод у Запоріжжі, який займається ремонтом пасажирських електровозів. Пожежу там вдалося загасити лише на ранок.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 травня росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. По місту завдали щонайменше 10 ударів. Окупанти поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти й обʼєктах інфраструктури.

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Теги: Росія, війна
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