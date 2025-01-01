Росія атакувала Україну 150-ма ударними дронами





Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.



Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.



Станом на 08:00 підтверджено збиття 64 "шахедів (безпілотників інших типів) на сході, півдні та в центрі країни. 62 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені, без негативних наслідків.



Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 2 травня Росія атакувала Україну 150-ма ударними дронами та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим).Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.Станом на 08:00 підтверджено збиття 64 "шахедів (безпілотників інших типів) на сході, півдні та в центрі країни. 62 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені, без негативних наслідків.Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

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