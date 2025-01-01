Росія атакувала Україну 150-ма ударними дронами
Сьогодні, 09:03
У ніч на 2 травня Росія атакувала Україну 150-ма ударними дронами та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим).
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.
Станом на 08:00 підтверджено збиття 64 "шахедів (безпілотників інших типів) на сході, півдні та в центрі країни. 62 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.
Станом на 08:00 підтверджено збиття 64 "шахедів (безпілотників інших типів) на сході, півдні та в центрі країни. 62 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія атакувала Україну 150-ма ударними дронами
Сьогодні, 09:03
Джулі Девіс очолить посольство США в Україні: що про неї відомо
Сьогодні, 05:17
Гривня послабилася до долара: офіційний курс валют на п'ятницю
Сьогодні, 03:11