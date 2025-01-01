Росія атакувала Україну 150-ма ударними дронами

Росія атакувала Україну 150-ма ударними дронами
У ніч на 2 травня Росія атакувала Україну 150-ма ударними дронами та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим).

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 64 "шахедів (безпілотників інших типів) на сході, півдні та в центрі країни. 62 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

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Теги: Росія, війна
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