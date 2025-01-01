Театр «Гармидер» з Луцька оголосив репертуар на травень





На сторінці театру повідомили про те, які вистави запланували на травень, передає



Вистава-дослідження «Пчілка»

Коли: 4 травня, 18:00.



Де: мистецький простір «Ангар», вул. Залізнична, 9



Ціна: 250 грн.



У моновиставі можна по-новому побачити Олену Пчілку, відчути, якою вона була, чим жила і якими були її справжні почуття.



Поетичні читання в межах проєкту «Теплий вечір з військовим»

Коли: 6 травня, 18:30



Де: Культурне укриття (вул. Яровиця, 15).



Відвідувачі познайомляться із двома поетами. Автор з Тернопільщини Юрій Матевощук , тепер військовослужбовець, презентуватиме нову збірку «Книга скарг». Галичанин Юрій Завадський ознайомить з віршами з майбутньої збірки «Собака біжить».



«Кульбабове вино» (за Реєм Бредбері)

Коли: 11 травня, неділя, 17:00.



Де: мистецький простір «Ангар», вул. Залізнична, 9.



Це історія одного літа від театральної майстерні «ДогориДриґом» для підлітків та дорослих, яка занурює у щасливу та вразливу пору дитинства. Ту пору, коли від’їзд друга до іншого міста дорівнює катастрофі світового масштабу; коли ти віриш у можливість винайдення машини щастя, а потім розумієш, що її з легкістю може замінити мамина пательня зі смажениною; коли твоїм найбільшим відкриттям виявляється те, що ти живий…



«Вірші.Хліб.Вино» в межах EcoLab 2.0.

Коли: 14 травня, 18:30.



Де: сквер «Зерно» (вул. Лесі Українки, 52).



У перформативних читаннях візьмуть участь актори театру «Гармидер» і поети Юлія Федорчук (Польща) та Адам Дікінсона (Канада).



«Кострубізми. Кумановський»

Коли: 17 травня, 18:00.



Де: мистецький простір «Ангар», вул. Залізнична, 9.



Ціна: 250 грн.



Це вистава-перформанс про світ сучасного українського художника Миколи Кумановського, який 40 років творив у Луцьку. Його осмислює в минулому художник, актор, а тепер військовослужбовець Павло Порицький. В основі сценарію — серія графічних та літературних робіт «Кострубізми», що до часу створення вистави у 2020 році не оприлюднювалася і була надана для вистави Вірою Кумановською, дружиною художника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Театр «Гармидер» розповість глядачам про Олену Пчілку, Миколу Кумановського, познайомить ближче із поетами Юрієм Матевощуком та Юрієм Завадським, покаже історію одного літа.На сторінці театру повідомили про те, які вистави запланували на травень, передає Місто. Медіа Вистава-дослідження «Пчілка»Коли: 4 травня, 18:00.Де: мистецький простір «Ангар», вул. Залізнична, 9Ціна: 250 грн.У моновиставі можна по-новому побачити Олену Пчілку, відчути, якою вона була, чим жила і якими були її справжні почуття.Поетичні читання в межах проєкту «Теплий вечір з військовим»Коли: 6 травня, 18:30Де: Культурне укриття (вул. Яровиця, 15).Відвідувачі познайомляться із двома поетами. Автор з Тернопільщини Юрій Матевощук , тепер військовослужбовець, презентуватиме нову збірку «Книга скарг». Галичанин Юрій Завадський ознайомить з віршами з майбутньої збірки «Собака біжить».«Кульбабове вино» (за Реєм Бредбері)Коли: 11 травня, неділя, 17:00.Де: мистецький простір «Ангар», вул. Залізнична, 9.Це історія одного літа від театральної майстерні «ДогориДриґом» для підлітків та дорослих, яка занурює у щасливу та вразливу пору дитинства. Ту пору, коли від’їзд друга до іншого міста дорівнює катастрофі світового масштабу; коли ти віриш у можливість винайдення машини щастя, а потім розумієш, що її з легкістю може замінити мамина пательня зі смажениною; коли твоїм найбільшим відкриттям виявляється те, що ти живий…«Вірші.Хліб.Вино» в межах EcoLab 2.0.Коли: 14 травня, 18:30.Де: сквер «Зерно» (вул. Лесі Українки, 52).У перформативних читаннях візьмуть участь актори театру «Гармидер» і поети Юлія Федорчук (Польща) та Адам Дікінсона (Канада).«Кострубізми. Кумановський»Коли: 17 травня, 18:00.Де: мистецький простір «Ангар», вул. Залізнична, 9.Ціна: 250 грн.Це вистава-перформанс про світ сучасного українського художника Миколи Кумановського, який 40 років творив у Луцьку. Його осмислює в минулому художник, актор, а тепер військовослужбовець Павло Порицький. В основі сценарію — серія графічних та літературних робіт «Кострубізми», що до часу створення вистави у 2020 році не оприлюднювалася і була надана для вистави Вірою Кумановською, дружиною художника.

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