Зеленський розкрив перші результати розмови з Трампом у Ватикані

Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані.



Як повідомляє



Зеленському вже доповіли щодо підписання угоди про рідкісноземельні метали між Україною та США.



"Угода значно змінилась у процесі підготовки. Тепер це справді рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну - доволі вагомих, а окрім того - ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та - що не менш важливо - модернізації юридичних практик у нашій державі", - розповів президент.



За його словами, в угоді йдеться про створення фонду відновлення, який буде інвестувати в Україну.



"Ми говорили з президентом Сполучених Штатів, із Дональдом Трампом, про нашу готовність до укладення угоди - говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною", - сказав Зеленський.



Він також зауважив, що зустріч з Трампом була змістовною і використана на 100%.



" Я дякую за це. І ще раз дякую нашим командам - українській та американській. Робота над угодою була справді фаховою, і, хоч перемовини були іноді непростими, результат є сильним", - підкреслив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Угода про надра між Україною та США є першим результатом зустрічітау Ватикані.Як повідомляє РБК-Україна , про це Зеленський розповів під час вечірнього звернення.Зеленському вже доповіли щодо підписання угоди про рідкісноземельні метали між Україною та США."Угода значно змінилась у процесі підготовки. Тепер це справді рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну - доволі вагомих, а окрім того - ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та - що не менш важливо - модернізації юридичних практик у нашій державі", - розповів президент.За його словами, в угоді йдеться про створення фонду відновлення, який буде інвестувати в Україну."Ми говорили з президентом Сполучених Штатів, із Дональдом Трампом, про нашу готовність до укладення угоди - говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною", - сказав Зеленський.Він також зауважив, що зустріч з Трампом була змістовною і використана на 100%." Я дякую за це. І ще раз дякую нашим командам - українській та американській. Робота над угодою була справді фаховою, і, хоч перемовини були іноді непростими, результат є сильним", - підкреслив він.

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