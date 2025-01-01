Сили оборони за квітень відновили 115 позицій, - Сирський





Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, провівши комплексну нараду за підсумками роботи ЗСУ у квітні, передає



«Це був ще один важкий місяць війни, що триває загалом уже 11 років. Але ми утримали стійкість оборони, не допустили критичних втрат і ворожих проривів», – зазначив Сирський.



Він поінформував, нині ЗСУ зосереджують основні зусилля на стримуванні російської армії на загрозливих напрямках, насамперед такими є Сумський, Курський, Покровський і Новопавлівський.



Захисники використовують тактику активної оборони, завдяки цьому протягом місяця відновили загалом 115 позицій.



Активно, як зауважив головнокомандувач, працюють артилерія, авіація, безпілотні системи ЗСУ, а також інші складові комплексного вогневого ураження.



«Так, засобами DeepStrike у квітні уражено 62 цілі на території рф – знищуємо військові об’єкти, підриваємо спроможності ВПК агресора», – заявив Сирський.



Квітень, за його словами, був ще одним місяцем нарощення спроможностей безпілотників, оптимізації системи управління Збройних сил та посилення підготовки особового складу.



Головнокомандувач наголосив, що на сьогодні триває масштабування підрозділів до бригад із посиленою безпілотною складовою та комплектування пріоритетних штурмових полків.



ЗСУ продовжують перехід на корпусну систему: уже сформували управління нових армійських корпусів та корпусу Десантно-штурмових військ, завершують їхнє комплектування, роблячи акцент на централізованій підготовці і бойовому стажуванні.



«Все це – на марші, в умовах інтенсивних бойових дій. Але в нас немає іншого вибору, ніж зміцнювати військо України і давати відсіч ворогу», – підкреслив Сирський.



Із цією ж метою, додав він, тривають заходи мобілізації, забезпечується розгортання рекрутингового проєкту «18-24» та переведення особового складу з небойових частин у бойові.



Через застосунок «Армія+», згідно з даними головнокомандувача, на сьогодні вже погоджене переведення 30,5 тисяч військовослужбовців ЗСУ.



Серед іншого Сирський заслухав доповідь про стан дисципліни та підтримання правопорядку в Збройних силах. Він відзначив позитивну тенденцію: кількість кримінальних правопорушень у війську знизилася на 43% проти торішнього показника.



Головнокомандувач вислухав пропозиції представників органів військового управління щодо шляхів розв’язання проблемних питань, визначив командуванням відповідні завдання.



«Дякую воїнам за ефективність у бою і стійкість. Тримаємо стрій. Продовжуємо злагоджену бойову роботу зі знищення ворога, щоб наблизити справедливий мир», – наголосив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники у квітні не допустили критичних втрат і ворожих проривів, уразили засобами DeepStrike на території Росії 62 військові об’єкти. Загалом відновили 115 позицій.Про це головнокомандувач Збройних сил Україниповідомив, провівши комплексну нараду за підсумками роботи ЗСУ у квітні, передає Укрінформ «Це був ще один важкий місяць війни, що триває загалом уже 11 років. Але ми утримали стійкість оборони, не допустили критичних втрат і ворожих проривів», – зазначив Сирський.Він поінформував, нині ЗСУ зосереджують основні зусилля на стримуванні російської армії на загрозливих напрямках, насамперед такими є Сумський, Курський, Покровський і Новопавлівський.Захисники використовують тактику активної оборони, завдяки цьому протягом місяця відновили загалом 115 позицій.Активно, як зауважив головнокомандувач, працюють артилерія, авіація, безпілотні системи ЗСУ, а також інші складові комплексного вогневого ураження.«Так, засобами DeepStrike у квітні уражено 62 цілі на території рф – знищуємо військові об’єкти, підриваємо спроможності ВПК агресора», – заявив Сирський.Квітень, за його словами, був ще одним місяцем нарощення спроможностей безпілотників, оптимізації системи управління Збройних сил та посилення підготовки особового складу.Головнокомандувач наголосив, що на сьогодні триває масштабування підрозділів до бригад із посиленою безпілотною складовою та комплектування пріоритетних штурмових полків.ЗСУ продовжують перехід на корпусну систему: уже сформували управління нових армійських корпусів та корпусу Десантно-штурмових військ, завершують їхнє комплектування, роблячи акцент на централізованій підготовці і бойовому стажуванні.«Все це – на марші, в умовах інтенсивних бойових дій. Але в нас немає іншого вибору, ніж зміцнювати військо України і давати відсіч ворогу», – підкреслив Сирський.Із цією ж метою, додав він, тривають заходи мобілізації, забезпечується розгортання рекрутингового проєкту «18-24» та переведення особового складу з небойових частин у бойові.Через застосунок «Армія+», згідно з даними головнокомандувача, на сьогодні вже погоджене переведення 30,5 тисяч військовослужбовців ЗСУ.Серед іншого Сирський заслухав доповідь про стан дисципліни та підтримання правопорядку в Збройних силах. Він відзначив позитивну тенденцію: кількість кримінальних правопорушень у війську знизилася на 43% проти торішнього показника.Головнокомандувач вислухав пропозиції представників органів військового управління щодо шляхів розв’язання проблемних питань, визначив командуванням відповідні завдання.«Дякую воїнам за ефективність у бою і стійкість. Тримаємо стрій. Продовжуємо злагоджену бойову роботу зі знищення ворога, щоб наблизити справедливий мир», – наголосив він.

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