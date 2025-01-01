Замах на Стерненка: у СБУ розповіли перші деталі про напад

Замах на Стерненка: у СБУ розповіли перші деталі про напад
СБУ попередила вбивство активіста і волонтера Сергія Стерненка та затримала нападницю.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці.

Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує.

"Тривають оперативно-слідчі дії. Про перебіг ситуації будемо інформувати окремо", - зазначили у СБУ.

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Теги: Стерненко, напад
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