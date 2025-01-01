Замах на Стерненка: у СБУ розповіли перші деталі про напад

вбивство активіста і волонтера Сергія Стерненка та затримала нападницю.



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Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці.



Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує.



"Тривають оперативно-слідчі дії. Про перебіг ситуації будемо інформувати окремо", - зазначили у СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ попередилата затримала нападницю.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці.Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує."Тривають оперативно-слідчі дії. Про перебіг ситуації будемо інформувати окремо", - зазначили у СБУ.

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