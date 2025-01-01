Замах на Стерненка: у СБУ розповіли перші деталі про напад
Сьогодні, 15:05
СБУ попередила вбивство активіста і волонтера Сергія Стерненка та затримала нападницю.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці.
Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує.
"Тривають оперативно-слідчі дії. Про перебіг ситуації будемо інформувати окремо", - зазначили у СБУ.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці.
Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує.
"Тривають оперативно-слідчі дії. Про перебіг ситуації будемо інформувати окремо", - зазначили у СБУ.
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